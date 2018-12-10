Прощание с Людмилой Алексеевой в Москве пройдет при повышенных мерах безопасности ФСО РФ 1 10.12.2018, 18:54

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Людмила Алексеева

Фото: svaboda.org

На панихиду собирается приехать Путин.

Прощание с Людмилой Алексеевой в Доме журналиста в Москве 11 декабря пройдет при повышенных мерах безопасности. Аккредитацией СМИ занимается ФСО. Об этом стало известно за несколько часов до закрытия неожиданной аккредитации — вскоре после того, как Дмитрий Песков не исключил приезд на панихиду Владимира Путина.

В Союзе журналистов корреспонденту «Новой газеты» сбросили ссылку на заполнение анкеты Федеральной службы охраны, которую необходимо заполнить для прохождения на панихиду Алексеевой. На уточняющий вопрос «Новой», должны ли анкету ФСО заполнять обычные граждане, пришедшие проститься с известной правозащитницей, в пресс-службе Союза ответили: «Да».

Как получить аккредитацию на панихиду Людмилы Алексеевой: инструкция ФСО

Для получения разрешения от ФСО заявка должна соответствовать строгой технической процедуре, которая включает в себя скачивание сторонней программы, сканирования документов, информацию о месте работы и должности.

Фрагмент инструкции для заполнения аккредитации

На 11 декабря была запланирована встреча Владимира Путина с новым составом Совета по правам человека, однако после известия о кончине Людмилы Алексеевой встреча была перенесена на вечер. Большинство членов СПЧ собираются приехать на панихиду Алексеевой.

Людмила Алексеева — одна из самых известных российских правозащитников, она стояла у истоков первой правозащитной организации в России — Московской Хельсинкской группы. Скончалась на 92-м году жизни 8 декабря 2018 года.

Прощание с Людмилой Алексеевой состоится 11 декабря в Центральном доме журналиста в Москве с 10 до 13 часов, сообщили в МХГ. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.

«Это, безусловно, новая пощечина нам, вполне рассчитанная и хладнокровная.

Собственно безопасность их величества - только повод для демонстрации возможностей. Они охренели, но это не новость. Новость - что они совершенно перестали этого стесняться», - отреагировал на новость известный публицист Виктор Шендерович.