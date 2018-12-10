Белорусскому добровольцу Тарасу Аватарову угрожают в колонии смертью
- Павел Северинец, Facebook
- 10.12.2018, 19:19
- 1,974
Политзаключенный почти месяц не спит в колонии.
Политзаключенный Тарас Аватаров в колонии почти не спит месяц: ему угрожают убийством или изнасилованием.
Белорусский доброволец, осужден на 5 лет колонии, вот уже месяц практически не спит. Как нам стало известно, его угрожают убить или изнасиловать - в результате сейчас он может только проваливаться в кошмарную дремоту на короткое время и снова просыпаться.
Поскольку администрация контролирует осужденных - спецслужбы вместе с некоторыми уголовниками начали террор против Тараса. Возможно, очередная волна давления связана с недавно освобожденным британцем Аланом Смитом, который сидел вместе с Тарасом, а сейчас в Великобритании проводит акцию солидарности и публично обвиняет руководство колонии в коррупции.
Мы, граждане Беларуси, обязаны предупредить руководство колонии «Витьба-3»: за уголовные действия придется отвечать по закону.
Требуем прекратить травлю Тараса Аватарова!
Мы молимся за Тараса и информируем белорусское и международное сообщество о пытках, которые осуществляются в отношении Тараса Аватарова и других политзаключенных.
Мы призываем присылать на адрес Тараса письма поддержки и расширять эту информацию.
Остановим издевательство над белорусским политзаключенным!
Завтра, во вторник 11 декабря в 18.00 на офисе БНФ (Чернышевского, 3) - экстренное заседание Форума «Свободу политзаключенным!» по делам Тараса Аватарова, Святослава Барановича, Михаила Жемчужного, Алеся Юркойть, Ильи Воловика и других.
Присоединяйтесь, друзья!
Павел Северинец, Facebook