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Белорусскому добровольцу Тарасу Аватарову угрожают в колонии смертью

  • Павел Северинец, Facebook
  • 10.12.2018, 19:19
  • 1,974
Тарас Аватаров

Политзаключенный почти месяц не спит в колонии.

Политзаключенный Тарас Аватаров в колонии почти не спит месяц: ему угрожают убийством или изнасилованием.

Белорусский доброволец, осужден на 5 лет колонии, вот уже месяц практически не спит. Как нам стало известно, его угрожают убить или изнасиловать - в результате сейчас он может только проваливаться в кошмарную дремоту на короткое время и снова просыпаться.

Поскольку администрация контролирует осужденных - спецслужбы вместе с некоторыми уголовниками начали террор против Тараса. Возможно, очередная волна давления связана с недавно освобожденным британцем Аланом Смитом, который сидел вместе с Тарасом, а сейчас в Великобритании проводит акцию солидарности и публично обвиняет руководство колонии в коррупции.

Мы, граждане Беларуси, обязаны предупредить руководство колонии «Витьба-3»: за уголовные действия придется отвечать по закону.

Требуем прекратить травлю Тараса Аватарова!

Мы молимся за Тараса и информируем белорусское и международное сообщество о пытках, которые осуществляются в отношении Тараса Аватарова и других политзаключенных.

Мы призываем присылать на адрес Тараса письма поддержки и расширять эту информацию.

Остановим издевательство над белорусским политзаключенным!

Завтра, во вторник 11 декабря в 18.00 на офисе БНФ (Чернышевского, 3) - экстренное заседание Форума «Свободу политзаключенным!» по делам Тараса Аватарова, Святослава Барановича, Михаила Жемчужного, Алеся Юркойть, Ильи Воловика и других.

Присоединяйтесь, друзья!

Павел Северинец, Facebook


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