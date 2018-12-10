закрыть
10 декабря 2018, понедельник, 20:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Беларусь победила Францию на молодежном ЧМ-2018

  • 10.12.2018, 19:52

Белорусы победили французов в матче чемпионата мира в дивизионе I со счетом 6:2.

Молодежная сборная Беларуси (U-20) по хоккею победила команду Франции в матче чемпионата мира в дивизионе I со счетом 6:2, передает pressball.by.

Беларусь (U-20) — Франция (U-20) — 6:2 (1:0, 1:2, 4:0)

Шайбы: 1:0 — Дроздов (0.16, буллит). 1:1 — Брюше (36.38). 1:2 — Сарливе-Фонфраде (39.04). 2:2 — Оксентюк (39.55). 3:2 — Алистров (42.35). 4:2 — Сапего (45.52). 5:2 — Филяев (48.11). 6:2 — Сушко (57,21 - мен.).

Таблица: Беларусь — 6 очков (2 игры), Франция — 3 (2), Германия — 2 (1), Австрия — 1 (1), Норвегия — 0 (1), Латвия — 0 (1).

Путевку в элиту получит победитель турнира.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер