Беларусь победила Францию на молодежном ЧМ-2018 10.12.2018, 19:52

Белорусы победили французов в матче чемпионата мира в дивизионе I со счетом 6:2.

Молодежная сборная Беларуси (U-20) по хоккею победила команду Франции в матче чемпионата мира в дивизионе I со счетом 6:2, передает pressball.by.

Беларусь (U-20) — Франция (U-20) — 6:2 (1:0, 1:2, 4:0)

Шайбы: 1:0 — Дроздов (0.16, буллит). 1:1 — Брюше (36.38). 1:2 — Сарливе-Фонфраде (39.04). 2:2 — Оксентюк (39.55). 3:2 — Алистров (42.35). 4:2 — Сапего (45.52). 5:2 — Филяев (48.11). 6:2 — Сушко (57,21 - мен.).

Таблица: Беларусь — 6 очков (2 игры), Франция — 3 (2), Германия — 2 (1), Австрия — 1 (1), Норвегия — 0 (1), Латвия — 0 (1).

Путевку в элиту получит победитель турнира.