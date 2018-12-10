Минских школьников будут кормить кебабом 10.12.2018, 20:39

Фото: Из архива "КП"

Новые блюда в меню школьных столовых добавили после того, как изучили предпочтения учеников.

В ноябре ученикам 12-ти школ и гимназий Минска предлагали протестировать новые блюда и заполнить анкету, выставив оценку за их вкус и внешний вид.

«Дети высказали своё мнение, что им нравится, что нет, какие блюда стоит добавить или убрать. При составлении меню учитывались сезонность, рациональное распределение общей калорийности по приёмам пищи, оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов», — сообщила БелТА Светлана Шитикова, главный специалист по связям с общественностью главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

Результаты проанализировали. Теперь в едином двухнедельном меню наряду с привычными котлетами, кашами и запеканками появились

кебаб (котлеты на шпажках),

пудинг с сыром рикотта,

куриные оладьи,

рис с горохом, кукурузой и морковью,

наггетсы (филе птицы в кукурузных хлопьях),

роллы (лаваш с начинкой из куриного филе, капусты, моркови, помидоров, сыра и соуса).

Такое школьное меню в Минске «заработало» с сегодняшнего дня, 10 декабря. Отмечается, что рационы дифференцированы по возрасту учащихся (6−10 лет, 11−13 лет и 14−17 лет).