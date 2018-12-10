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К Ольге Николайчик пришли милиционеры сразу после вручения премии Алехновича

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  • 10.12.2018, 21:08
  • 4,144
Ольга Николайчик
Фото: charter97.org

Милиционеры стучат в окна дома активистки и режиссера.

К режиссеру и активистке Ольге Николайчик пришли милиционеры сразу после вручения премии Алехновича.

«Спасибо. Это за книгу «Бо». К сожалению не доехала - у меня легкая осада после акции. Менты стучали только что вот в окно - собираться попросили. Записала на видос. Пока отошли. Так что если что - всех люблю», - написала Ольга Николайчик в Facebook.

Также активистка добавила, что милиционеры хотят ломать двери и требуют открыть.

Что хотят милиционеры в Международный день прав человека от активистки, на данный момент неизвестно.


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