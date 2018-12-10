Кирилл Вергейчик: Антона Матвеенко называем «могилевским Месси»
- 10.12.2018, 21:19
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Нападающий «Витебска» оценил феноменальную технику и дриблинг Антона Матвеенко.
Нападающий "Витебска" Кирилл Вергейчик, удачно проведший сезон, в интервью корреспонденту "Прессбола" рассказал, кого в команде называют могилевским Месси.
- ...Считаю витебских болельщиков одними из самых преданных и объективных.
- Кого они больше любят?
- Ледесму — за то, что играет красиво! А когда Рафа уехал к семье на Мальту, в любимчиках ходил наш Месси.
- Кто?
- Антона Матвеенко так называем. Все при нем: феноменальная техника, дриблинг...
- ...и необычная манера бега.
- Я ж и говорю, наш могилевский Месси!