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Кирилл Вергейчик: Антона Матвеенко называем «могилевским Месси»

  • 10.12.2018, 21:19
  • 1,021
Антон Матвеенко

Нападающий «Витебска» оценил феноменальную технику и дриблинг Антона Матвеенко.

Нападающий "Витебска" Кирилл Вергейчик, удачно проведший сезон, в интервью корреспонденту "Прессбола" рассказал, кого в команде называют могилевским Месси.

- ...Считаю витебских болельщиков одними из самых преданных и объективных.

- Кого они больше любят?

- Ледесму — за то, что играет красиво! А когда Рафа уехал к семье на Мальту, в любимчиках ходил наш Месси.

- Кто?

- Антона Матвеенко так называем. Все при нем: феноменальная техника, дриблинг...

- ...и необычная манера бега.

- Я ж и говорю, наш могилевский Месси!


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