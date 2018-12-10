Минское «Динамо» снова проиграло

Минское «Динамо» снова проиграло10
- 10.12.2018, 21:53
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Лукашенко в печали.
Минское "Динамо" уступило "Витязю" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:1, передает pressball.by.
"Зубры" потерпели третье поражение подряд и восьмое в последних десяти встречах.
ДИНАМО Мн — ВИТЯЗЬ — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Хенкель, Буйницкий — Ковыршин — А.Костицын; Блум — Лисовец, Бут — Хауден — Когалев; Осипов — Готовец, Степанов — Терещенко — С.Костицын; Знахаренко — Литвинов, Гаврус — Волков — Павлович.
ВИТЯЗЬ: Ортио (Сапрыкин); Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен (А) — Семин (А); Евсеенков — Стасенко, Макеев — Швец-Роговой — Рендулич; Головков — Шинкевич, Кокарев (К) — Комаров — Потехин; Выглазов — Петраков — Шевченко; Кожемякин.
ШАЙБА: 0:1 — Шевченко (Головков, Ортио, 9.03).