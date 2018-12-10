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Названа предварительная причина обрушения потолка в ТЦ Минска

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  • 10.12.2018, 22:08
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Точную причину все еще устанавливает Следственный комитет.

Одной из наиболее вероятных причин обрушения гипсокартонного подвесного потолка в столичном торгово-развлекательном центре "Арена-Сити" является нарушение порядка осуществления строительно-монтажных работ, сообщил в эфире телеканала СТВ заместитель начальника Минского городского управления МЧС Андрей Бертош, передает kp.by.

– Следствие продолжается, проводится ряд экспертиз. Таких случаев у нас действительно за практику не было, – отметил Бертош.

После того как произошло это обрушение, было дано поручение комиссии по чрезвычайным ситуациям проверить все объекты. В Минске подобных объектов с такими же потолками – 191. Более половины из них уже проверено.

– На данный момент эти проверки продолжаются. Окончание через две недели. И об этом будет доложено. Рассмотрим все эти вопросы, которые в ходе проверок выявляются. Даны сроки на устранение, дабы не повторить подобного, – отметил замначальника городского управления МЧС.

Напомним, 12 ноября в ТРЦ "Арена-Сити" обрушился подвесной потолок на площади 150 квадратных метров. В результате инцидента пострадали две девушки.

Работы по восстановлению конструкций потолка в "Арена-Сити" планируют завершить к 25 декабря, и торговый центр будет полностью доступен для посетителей.


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