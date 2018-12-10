Россия, окруженная Украиной 2 Игорь Яковенко, Blogspot.ru

10.12.2018, 22:22

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

По мере ужесточения путинского режима «прозрение» настигает все более широкие слои россиян.

"Эмигрантское отребье, собравшееся недорого в столице депрессивной экс-советской республики", - такими словами охарактеризовал участников Форума свободной России, прошедшего в Вильнюсе 7-8 декабря, Виктор Мараховский в статье "Мы видим агонию": освобождение России уже началось". Под "освобождением России" автор агентства РИА Новости понимает освобождение страны от "эмигрантского отребья". В прошлом веке предшественники Мараховского так же ликовали по случаю "философского парохода", вывезшего из России значительную часть мозгов и талантов. Улюлюканьем и плевками в спину мараховские в прошлом веке провожали Питирима Сорокина и Ивана Бунина, Владимира Зворыкина и Игоря Сикорского, Иосифа Бродского и Сергея Довлатова. Все что эти и тысячи других представителей "эмигрантского отребья" могли вложить в науку, технику и культуру России, они вложили в науку, технику и культуру других стран.

Дмитрий Киселев в программе "Вести недели" от 9.12.2018 материал о Форуме свободной России разместил под заголовком "Безыдейность", и объяснил телезрителям, что это было "событие унылое". И он был прав, поскольку для его коллег все было довольно уныло. В зал никого из представителей путинских СМИ как обычно не пустили, общаться с ними никто из участников Форума, кроме Ильи Пономарева, не захотел. Поэтому им пришлось подсматривать в замочную скважину и с этого ракурса самыми главными событиями Форума выглядели так.

Во-первых, было установлено, как телеведущий Евгений Киселев пьет воду. Дмитрий Киселев оставил это событие без комментариев, видимо, полагая, что этот факт настолько компрометирует его однофамильца, что комментировать тут нечего. Во-вторых, оператор ВГТРК сумел поймать момент, как Аркадий Бабченко разминает лицевые мышцы и при этом корчит рожи. Не часто выпадают такие творческие удачи, бравый сотрудник ВГТРК свою удачу не упустил и телезрители смогли своими глазами увидеть истинное лицо этого Бабченко.

Самый большой фрагмент сюжета, посвященного Форуму свободной России, был про то, как прогрессивная общественность Литвы протестует против проведения в Литве этого "шабаша русофобов". Прогрессивная литовская общественность была представлена в одном лице. Это было лицо Гедрюса Грабаускаса, председателя местного Социалистического народного фронта, партии, исповедующей марксизм-ленинизм, но не имеющей на одного места ни в сейме, ни в муниципальных советах. Так вот, в сюжете Дмитрия Киселева было подробно показано, как этот видный политик подает петицию протеста против того, что правительство Литвы допустило такое "антироссийское сборище". Одним словом Дмитрию Киселеву и другим сотрудникам российских пропутинских СМИ Форум почему-то не понравился.

Это был взгляд сквозь замочную скважину. Теперь изложу это же событие глазами участника. В Форуме участвовали около 400 человек. По сравнению с предыдущими пятью форумами на этом было намного больше участников из России. В терминах российского официоза это не "эмигрантское отребье", а "пятая колонна". Очень много участников из Украины. В терминологии "России 1" и Первого канала - "бандеровцев". Тема российской агрессии против Украины присутствовала практически в каждом заседании Форума. По поводу контента российского телевизора шутят, что если смотреть программы Первого канала и "России-1", то возникнет убеждение, что Россия – маленькая страна, со всех сторон окруженная громадной Украиной. На Форуме главное содержание украинской тематики было в попытках сопоставить украинский взгляд на российскую агрессию с тем, который существует в российской оппозиции. Есть расхожее мнение: "российский демократ и оппозиционер кончается там, где начинается "крымский вопрос". Форум доказал, что это мнение верно лишь частично, а по отношению к российским участникам Форума просто ошибочно.

По мере ужесточения путинского режима "прозрение" настигает все более широкие слои россиян, оппозиционная повестка расширяется и выходит за пределы собственно политики. И с этим связано появление в программе Форума обсуждения проблем культуры с участием галериста Марата Гельмана искусствоведов Артемия Троицкого и Анатолия Голубовского. Радикализации людей искусства, в том числе и таких лояльных как Марат Гельман немало способствуют такие, например, факты, как требование прокуратуры от создателей фильма "Праздник" о блокаде Ленинграда предоставить в надзорное ведомство сценарий фильма и видеоматериалы "для изучения". Запрос подписал начальник отдела по надзору за исполнением законов и федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействию экстремизму и терроризму Дмитрий Смирнов…

Форум постепенно приобретает политическую субъектность, формирует свое отношение к текущим событиям. Было проголосовано и принято несколько документов, в том числе заявления Форума о попытке Путина прибрать к рукам Интерпол, о российской военной агрессии в Керченском проливе, а также Учредительная декларация Международного общественного трибунала по расследованиям преступлений режима Владимира Путина. Об этом последнем документе и связанном с ним проекте чуть подробнее.

Фундаментальная проблема в том, что мир лице глав государств, экспертного сообщества и лидеров общественного мнения не понимает масштабов и характера угрозы, которую несет с собой путинский режим. Большинство западных политиков ошибочно воспринимают Путина и его окружение как партнеров, таких же, как и они сами, только со своими специфическими интересами. Открытый процесс, в ходе которого главные преступления путинского режима будут предъявлены мировой общественности на публичных слушаниях с участием известных юристов, политиков, общественных деятелей будет способствовать формированию адекватных представлений о сути этого режима и пониманию того, что его дальнейшее существование не совместимо с безопасностью человечества. И только полная изоляция и такие меры как эмбарго на торговлю углеводородами и отключение от SWIFT сможет приблизить конец этого токсичного режима.

Рабочая группа по созданию Международного общественного трибунала запланировала расследования по четырем группам преступлений путинского режима, по каждой из которых будут проведены отдельные слушания:

- узурпация власти;

- военные преступления в Украине;

- военные преступления в Сирии;

- преступления в информационной сфере, разжигание ненависти и вражды, попытки разрушить институты демократии в Европе и Америке.

Надеюсь, что Международный общественный трибунал сыграет свою роль в обрушении путинского режима, а его материалы в дальнейшем будут востребованы в Гааге, куда к тому времени переместится Владимир Путин и его сообщники. В этом случае Форум свободной России сможет переехать из Вильнюса в Москву.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru