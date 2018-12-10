Чиж впервые прокомментировал ситуацию с минским «Динамо» 1 10.12.2018, 22:30

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Юрий Чиж

Бизнесмен и владелец минского «Динамо» заявил, что его это «абсолютно не волнует».

Белорусский бизнесмен и владелец минского «Динамо» Юрий Чиж рассказал, что не владеет информацией о новом хозяине клуба.

«Я сам не знаю, и меня это абсолютно не волнует. Ничего не комментирую. Когда все произойдет, тоже не ко мне вопрос. Есть руководство федерации футбола, Министерства спорта. Звоните туда», – сказал Чиж в беседе с корреспондентом «Прессбола».

Как сообщалось ранее, Юрий Чиж в ближайшее время перестанет быть владельцем минского «Динамо».

Tut.by писал, что новым владельцем «Динамо» станет российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

В свою очередь один из источников портала рассказал, что Гуцериев планирует отдать клуба своему младшему партнеру, IT-предпринимателю Виктору Прокопене. Кроме того, рассматривается вариант тандема управленцев в лице Гуцериева и Япринцева.

Как сообщал «Прессбол», вопрос о новом владельце «Динамо» может окончательно решиться в понедельник, 17 декабря. А самый вероятный кандидат – как раз Прокопеня.