Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение 2 10.12.2018, 22:52

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Эмманюэль Макрон

При этом президент Франции заявил, что митинги «желтых жилетов» оправданы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего обращения к жителям страны высказался о протестных акциях против налогов на бензин – по его словам, гнев французов «глубок», поэтому эти митинги «оправданы». Глава государства заявил о вводе экономического и социального чрезвычайного положения, передает РБК со ссылкой на L'Obs.

Макрон отметил, что за последние 18 месяцев не смог дать ответ на проблемы, волнующие граждан Франции на протяжении последних 40 лет.

По словам президента, он поручил правительству повысить минимальный уровень зарплаты в стране на €100 в месяц, начиная с января 2019 года. Также со следующего года будет отменено увеличение налога на социальное обеспечение для пенсионеров, получающих менее €2 тыс. в месяц.

С середины ноября во Франции продолжаются массовые протесты «желтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин и введения экологического налога на топливо. Число протестующих по всей стране составило около 125 тыс. человек, сообщал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. С 17 ноября полиция задержала порядка 4100 человек, сообщает Europe1 со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Макрон называл «позором» столкновения демонстрантов с полицией.

По данным Службы безопасности Украины, к протестам во Франции могут быть причастны российские спецслужбы. «За спиной мирных митингующих они прибегают к организации беспорядков и актов насилия», - уточняли в службе. После этого глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что власти страны начали расследование возможного вмешательства Москвы в акции протеста «желтых жилетов».