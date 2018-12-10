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Экс-тренеру сборной Беларуси во время матча шайба попала в голову

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  • 10.12.2018, 23:10
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Владимир Крикунов
Фото: kazan.ru

Владимиру Крикунову наложили шесть швов, после чего он вернулся на тренерскую скамейку.

Во время матча регулярного чемпионата КХЛ между московским "Динамо" и СКА шайба попала в лоб наставнику москвичей Владимиру Крикунову. Экс-тренер сборной Беларуси покинул скамейку, однако вскоре вернулся с пластырем на голове.

- Как ваша голова? И досталось ли Прибыльскому?

- За что досталось-то? Он же не специально. Ничего такого. Шесть швов наложили, да и все, — цитирует Крикунова sport-express.ru.


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