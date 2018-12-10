Успех протестующих во Франции: Макрон пошел на уступки 2 10.12.2018, 23:12

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ФОто: RFI

Президент Франции пообещал ввести налоговые льготы и увеличить минимальную зарплату.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отменить повышение налогов для бедных и малообеспеченных пенсионеров после масштабных акций протеста "желтых жилетов".

Об этом он заявил 10 декабря в телевизионном обращении к нации, передает AP.

Кроме того, Макрон заявил, что размер минимальной заработной платы будет увеличен. Французский лидер также пообещал отменить налогообложение сверхурочных часов, начиная с 1 января.

В своем обращении к народу, Макрон заявил, что для восстановления спокойствия и порядка во Франции будут использованы "все средства".

Президент Франции отметил, что понимает "гнев и негодование" французов по поводу стоимости жизни, но осудил насилие на улицах. По его словам, "никакой гнев не оправдывает" атаки на полицию и разграбления магазинов.

Напомним, протесты во Франции против повышения цен на топливо продолжаются уже четвертую неделю. Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установления более мягких требований для вступления в университеты.