Завтра в Беларуси будет до +2 градусов
- 10.12.2018, 23:26
11 декабря в Беларуси ожидается облачная погода.
Ночью на большей части территории, а днем в отдельных районах прогнозируются осадки, преимущественно мокрый снег. Местами будет туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного, сообщает Белгидромет.
В течение суток температура будет колебаться в амплитуде от 3 градусов мороза до 3 тепла.
12 декабря на большей части территории страны ожидается снег и мокрый снег, по юго-востоку — слабая метель. Ночью столбик термометра покажет 0... -5 градусов, днем ожидается от 3 градусов мороза до 2 тепла.