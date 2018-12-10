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Завтра в Беларуси будет до +2 градусов

  • 10.12.2018, 23:26
Фото: charter97.org/Иван Межуй

11 декабря в Беларуси ожидается облачная погода.

Ночью на большей части территории, а днем в отдельных районах прогнозируются осадки, преимущественно мокрый снег. Местами будет туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного, сообщает Белгидромет.

В течение суток температура будет колебаться в амплитуде от 3 градусов мороза до 3 тепла.

12 декабря на большей части территории страны ожидается снег и мокрый снег, по юго-востоку — слабая метель. Ночью столбик термометра покажет 0... -5 градусов, днем ожидается от 3 градусов мороза до 2 тепла.


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