Завтра в Беларуси будет до +2 градусов 10.12.2018, 23:26

Фото: charter97.org/Иван Межуй

11 декабря в Беларуси ожидается облачная погода.

Ночью на большей части территории, а днем в отдельных районах прогнозируются осадки, преимущественно мокрый снег. Местами будет туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного, сообщает Белгидромет.

В течение суток температура будет колебаться в амплитуде от 3 градусов мороза до 3 тепла.

12 декабря на большей части территории страны ожидается снег и мокрый снег, по юго-востоку — слабая метель. Ночью столбик термометра покажет 0... -5 градусов, днем ожидается от 3 градусов мороза до 2 тепла.