Меркель потребовала от Путина разблокировать Керченский пролив 11.12.2018, 8:04

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Фото: AFP

Канцлер Германии провела телефонные переговоры с Кремлем.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и потребовала обеспечить беспрепятственный проход украинских кораблей в Керченском проливе.

Меркель также заявила о необходимости отпустить украинских моряков, которые были захвачены во время инцидента, передает Интерфакс-Украина.

Также во время разговора обсуждался вопрос транзита российского газа через Украину и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.