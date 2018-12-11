Фотофакт: В белорусских больницах творится невообразимое 8 11.12.2018, 8:10

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«Бесплатная» медицина показала свое «лицо».

О проблемах «бесплатной» медицины в Беларуси написал на телеграм-канале NEXTA блогер Степан Светлов:

«Б - бесплатная медицина на примере 18-й поликлиники.

Очереди за талонами огромные. Люди приходят за два часа до выдачи (выдавать начинают в 18.00) и стоят в очереди. По телефону талон не взять. А чтобы записаться к терапевту по беременности, нужно зайти к ней в кабинет и записаться в ЖУРНАЛ, если кабинет закрыт, а врач работает один посменно, то и записаться нет возможности, в регистратуре говорят: приходите завтра и записывайтесь. Ремонта не было уже черт знает сколько. Лекции для беременных проходят в коридоре».