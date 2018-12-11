ЕС созывает специальный саммит по «Брекзиту» 11.12.2018, 8:17

Европейские лидеры начнут подготовку к жесткому варианту выхода Великобритании.

Председатель Евросовета Дональд Туск созывает специальный саммит по "Брекзиту" на фоне решения британского премьера Терезы Мэй перенести голосование в британской Палате общин по соглашению о выходе Лондона из ЕС, сообщает dw.com.

Как пояснил Туск в понедельник, 10 декабря, переговоры пройдут 13 декабря в Брюсселе, где в эти же сроки запланирована регулярная встреча на высшем уровне глав государств и правительств Евросоюза.

Дональд Туск подчеркнул, что Брюссель исключает возможность пересмотра сделки, диалог будет вестись "о том, как облегчить ратификацию" договоренностей Великобританией.

Глава Евросовета добавил, что европейские лидеры одновременно начнут подготовку к жесткому "Брекзиту" - без договора с Лондоном.

"Времени в обрез", - констатировал он.

Мэй хочет "дальнейших гарантий" от Брюсселя

Глава британского правительства намерена предложить Брюсселю провести дополнительные переговоры о корректировке соглашения. По словам Терезы Мэй, она изложит коллегам из ЕС "понятные опасения" депутатов нижней палаты британского парламентаи потребует "дальнейших гарантий". Для успешного "Брекзита" необходим компромисс всех сторон, подчеркнула британский премьер. Когда именно может состояться новое голосование, Мэй не сообщила.