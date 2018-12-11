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США ввели санкции против «правой руки» Ким Чен Ына

  • 11.12.2018, 8:33

Под ограничительные меры Вашингтона подпали высокопоставленные чиновники КНДР.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) - подразделение Минфина США - ввело адресные санкции в отношении трех высокопоставленных северокорейских чиновников в связи с "продолжающимися серьезными нарушениями прав человека и цензурой" в КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает dw.com.

Речь идет о Чхве Рен Хэ, члене президиума политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, считающемся правой рукой северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Два других фигуранта - министр госбезопасности Чен Кен Тхэк и директор департамента по пропаганде и агитации Пак Гван Хо.

Счета и активы данных физлиц замораживаются, американским гражданам и компаниям запрещается совершать с ними какие-либо операции.

"Напоминание о смерти американского студента"

Министр финансов США Стивен Мнучин, комментируя введение штрафных мер, отметил "злоупотребления" северокорейского режима, направленные на "подавление и контроль над населением".

Кроме того, как подчеркивают в Вашингтоне, данный шаг должен "послужить напоминанием КНДР", виновной в жестоком обращении с американским студентом Отто Уормбиром.

Гражданин США был приговорен в КНДР к 15 годам каторжных работ по обвинению в краже пропагандистского плаката из гостиничного номера. Он провел в заключении 17 месяцев, из которых 15 пробыл в состоянии комы, а 13 июня 2017 года был отправлен в США. Спустя шесть дней американец скончался.

Прибыл в США в вегетативном состоянии

По свидетельству родственников, Уормбир прибыл домой в вегетативном состоянии. Как утверждала северокорейская сторона, в тюрьме студент заболел ботулизмом и впал в кому, приняв снотворное.

В Вашингтоне назвали эти утверждения сомнительными. По мнению американских врачей, повреждения головного мозга могли возникнуть у Уормбира от нехватки кислорода.


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