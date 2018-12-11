Bohemian Rhapsody стала самой прослушиваемой песней XX века 11.12.2018, 8:47

Песня преодолела отметку в 1,5 миллиарда прослушиваний.

Песня Bohemian Rhapsody британской группы Queen, записанная в 1975 году, стала самой прослушиваемой на стриминг-сервисах композицией XX века, сообщает медиахолдинг Universal Music Group (UMG) в Twitter.

В UMG рассказали, что песня преодолела отметку в 1,5 млрд прослушиваний. Как отмечает Variety, большую роль в этом сыграл фильм «Богемская Рапсодия», вышедший в 2018-м и номинированный на премию «Золотой глобус».

Breaking news 🚨 Bohemian Rhapsody by @QueenWillRock has officially become the most-streamed song of the 20th century passing 1.5 billion streams. 👑 pic.twitter.com/utOYWH3S2r — Universal Music Group (@UMG) 11 декабря 2018 г.

Песня Bohemian Rhapsody вышла в 1975 году в качестве сингла, это первая композиция Queen, вошедшая в топ-10 в чартах Великобритании и США. Также это единственная песня в истории, дважды возглавлявшая британские чарты на Рождество.

Она трижды входила в список Hot 100 от Billboard — после релиза в 1975-м, в марте 1992-го и в ноябре 2018 года.