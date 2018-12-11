Во сколько обойдутся Франции уступки «желтым жилетам»? 1 11.12.2018, 9:05

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ФОто: RFI

Правительство страны провело подсчеты.

Государственный секретарь Франции Оливье Дюссо заявил, что объявленные президентом Эмманюэлем Макроном экономические меры дополнительно потребуют из бюджета от 8 до 10 миллиардов евро.

Об этом передает Le Figaro.

Дюссо сообщил, что правительство Франции в данный момент проводит процесс "тонкой настройки экономических механизмов".

В то же время, окончательное решение о механизмах реализации идей президента в правительстве еще не принято.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал ввести налоговые льготы и увеличить минимальную зарплату.

Напомним, протесты во Франции против повышения цен на топливо продолжаются уже четвертую неделю. Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установления более мягких требований для вступления в университеты.

По приблизительным оценкам, в субботу, 8 декабря, протестовали 125 тыс. человек, 1,7 тыс человек были задержаны.

По словам французского министра финансов Бруно Ле Мера, протесты "желтых жилетов" обернулись для экономики Франции катастрофой.