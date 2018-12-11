закрыть
11 декабря 2018, вторник, 10:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Доуправлялся: с карты Беларуси могут исчезнуть целые райцентры

27
  • 11.12.2018, 9:12
  • 6,124

Разрыв между Минском и регионами стремительно растет.

В большинстве белорусских регионов доходы населения намного (порой в разы) ниже, чем в Минске. Низкая покупательная способность жителей провинции отталкивает бизнес, а низкие зарплаты вынуждают людей эмигрировать из страны или переезжать в столицу и ее окрестности. В результате регионы стареют, погружаются в депрессию, безработицу и пьянство. Эта проблема существовала и раньше, но в последние годы резко обострилась и стала одной из ключевых в экономической политике страны, пишет zautra.by.

Ловушка бедности

— В результате экономического спада 2015-2016 годов обнаружилась крайне неприятная тенденция — рост дифференциации регионов страны по уровню благосостояния, доходов и социальных проблем (в первую очередь алкоголизации населения), —рассказал на Форуме регионального развития Минской области экономист Сергей Чалый.

По его словам, проблема оказалась не конъюнктурной, а системной. Поэтому, несмотря на экономический рост, наблюдающийся последние два года, разрыв между Минском и регионами не сократился, наоборот, увеличился.

— Сегодня, кроме Минска, в Беларуси нет ни одного недотационного бюджета. В среднем каждый местный бюджет получает треть средств в форме трансфертов и выплат. Люди покидают регионы, уезжая реализовывать свои идеи и инициативы в столице. Если такая политика продолжится, то половину ВВП страны скоро будет создавать Минск, — считает экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

В результате в регионах практически не остается квалифицированной рабочей силы, чтобы бизнес мог там развиваться, предприятия закрываются и покупательная способность населения еще больше падает. Так регионы попадают в самоподдерживающуюся спираль, которую экономисты называют «ловушкой бедности».

— Эти процессы происходили и ранее, но кризис их усилил. Появился целый «пояс бедности», в который входят почти все регионы за пределами столичной агломерации. И если ничего не делать, ситуация будет только ухудшаться, — уверен Сергей Чалый.

Все это может привести к тому, что в недалеком будущем с карты Беларуси станут исчезать целые районные центры.

Время экспериментов

Видя, что проблема сама собой не решается, белорусские власти решили, что в депрессивные места необходимо перенести производства.

— Правительство собрало бизнес-планы, позволяющие увеличить занятость, по 63 отстающим регионам и получило 1740 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 100 млрд долларов. Таких денег у государства конечно, нет. И оно сегодня пребывает в растерянности, — говорит экономист.

Более того, как показывает практика, государственные дотации расходуются неэффективно и не приносят положительного результата.

— Руководители предприятий и чиновники на местах боятся брать ответственность и принимать нестандартные решения. Рисковать на госпредприятии нельзя, — поясняет бывший руководитель одного из колхозов Николай Лысенков.

Предприятия продолжают оставаться убыточными, а господдержка тратится на поддержание существующего положения вещей.

По мнению экспертов, основная проблема заключается в излишней централизации власти. Выстроенная в 90-х годах управленческая вертикаль решала задачу донесения управленческих решений с самого верха практически без искажений, однако сегодня этих управленческих решений нет.

— Власти не знают, что делать с этой проблемой. И это в определенной мере хорошо — потому что когда власти не знают, что делать, они начинают прислушиваться к тому, что говорят люди, — считает Сергей Чалый.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер