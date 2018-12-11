Доуправлялся: с карты Беларуси могут исчезнуть целые райцентры 27 11.12.2018, 9:12

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Разрыв между Минском и регионами стремительно растет.

В большинстве белорусских регионов доходы населения намного (порой в разы) ниже, чем в Минске. Низкая покупательная способность жителей провинции отталкивает бизнес, а низкие зарплаты вынуждают людей эмигрировать из страны или переезжать в столицу и ее окрестности. В результате регионы стареют, погружаются в депрессию, безработицу и пьянство. Эта проблема существовала и раньше, но в последние годы резко обострилась и стала одной из ключевых в экономической политике страны, пишет zautra.by.

Ловушка бедности

— В результате экономического спада 2015-2016 годов обнаружилась крайне неприятная тенденция — рост дифференциации регионов страны по уровню благосостояния, доходов и социальных проблем (в первую очередь алкоголизации населения), —рассказал на Форуме регионального развития Минской области экономист Сергей Чалый.

По его словам, проблема оказалась не конъюнктурной, а системной. Поэтому, несмотря на экономический рост, наблюдающийся последние два года, разрыв между Минском и регионами не сократился, наоборот, увеличился.

— Сегодня, кроме Минска, в Беларуси нет ни одного недотационного бюджета. В среднем каждый местный бюджет получает треть средств в форме трансфертов и выплат. Люди покидают регионы, уезжая реализовывать свои идеи и инициативы в столице. Если такая политика продолжится, то половину ВВП страны скоро будет создавать Минск, — считает экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

В результате в регионах практически не остается квалифицированной рабочей силы, чтобы бизнес мог там развиваться, предприятия закрываются и покупательная способность населения еще больше падает. Так регионы попадают в самоподдерживающуюся спираль, которую экономисты называют «ловушкой бедности».

— Эти процессы происходили и ранее, но кризис их усилил. Появился целый «пояс бедности», в который входят почти все регионы за пределами столичной агломерации. И если ничего не делать, ситуация будет только ухудшаться, — уверен Сергей Чалый.

Все это может привести к тому, что в недалеком будущем с карты Беларуси станут исчезать целые районные центры.

Время экспериментов

Видя, что проблема сама собой не решается, белорусские власти решили, что в депрессивные места необходимо перенести производства.

— Правительство собрало бизнес-планы, позволяющие увеличить занятость, по 63 отстающим регионам и получило 1740 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 100 млрд долларов. Таких денег у государства конечно, нет. И оно сегодня пребывает в растерянности, — говорит экономист.

Более того, как показывает практика, государственные дотации расходуются неэффективно и не приносят положительного результата.

— Руководители предприятий и чиновники на местах боятся брать ответственность и принимать нестандартные решения. Рисковать на госпредприятии нельзя, — поясняет бывший руководитель одного из колхозов Николай Лысенков.

Предприятия продолжают оставаться убыточными, а господдержка тратится на поддержание существующего положения вещей.

По мнению экспертов, основная проблема заключается в излишней централизации власти. Выстроенная в 90-х годах управленческая вертикаль решала задачу донесения управленческих решений с самого верха практически без искажений, однако сегодня этих управленческих решений нет.

— Власти не знают, что делать с этой проблемой. И это в определенной мере хорошо — потому что когда власти не знают, что делать, они начинают прислушиваться к тому, что говорят люди, — считает Сергей Чалый.