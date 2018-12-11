Спартанцы Жолкевского: как наши предки разгромили московитов под Клушино 1 11.12.2018, 9:23

Московская армия фактически перестала существовать.

В царствование боярского царя Василия Шуйского решалась судьба Московской державы. Государство испытало сильнейшие потрясения в начале 17 века. Измученная опричниной Грозного, многолетним голодом при Борисе Годунове и авантюрами самозванцев страна испытала внешнюю интервенцию, пишет «Литвин».

Польские и литвинские аристократы решили, что настал час, когда можно навсегда решить проблему: наконец-то покончить с постоянной угрозой с востока, умерив пыл жадных до территориальных захватов московских князей и бояр.

Гетман Жолкевский

В июне 1610 года армия польского короля Сигизмунда проводила осаду Смоленска, пытаясь вернуть в состав ВКЛ его старинные владения, приобретенные еще при великом Витовте. На помощь гарнизону Смоленской крепости из Москвы выступило войско Дмитрия Шуйского. Дмитрий являлся родным братом царю Василию Шуйскому, но считался неуверенной личностью и откровенно слабым военачальником, к тому же нелюбимым народом.

Под Можайском к войску Дмитрия присоединилось подкрепление шведских наемников под командованием Якоба Делагарди. Всего с русской стороны к сражению готовилось около 40 тысяч человек. Узнав о выступлении русских, поляки выделили из осаждающей Смоленск армии несколько корпусов, дав им приказ выдвинуться на восток и разбить неприятеля. Командование войсками, людская численность которых составляла около 10 тысяч, принял опытный полководец гетман Жолкевский.

Первоначально гетман рассчитывал напасть на укрепленный стан в Царево Займище, служивший защитой для основного русского войска. Жолкевский окружил острог, в котором находился 8 – тысячный отряд воеводы Валуева и князя Елецкого. Но атаки поляков, понесших ощутимые потери, оказались безрезультатными. Тем временем русская армия, идя помощь окруженным частям, остановилась неподалеку в селении Клушино.

Схема боя при Клушино в 1610 году

Гетман, не снимая осады в Царево Займище, повел свое войско численностью 7 тысяч человек в Клушино. Фактически перед решающей битвой он оставил вне игры лучшие силы русской дружины. Под покровом ночи гетман собирался напасть на войско Шуйского и одержать победу над превосходящими силами противника. Переход был нелегким: приходилось преодолевать густые заросли, в которых то и дело застревали пушки. Но эффект внезапности был достигнут, и от быстрого разгрома Шуйского спасло лишь то, что поляки во время сложного перехода сильно растянулись.

Битва началась на рассвете. Захватить инициативу в сражении Жолкевский смог при помощи быстрых и решительных выпадов крылатых гусар. Их костяк составляли гусары – литвины, предки нынешних белорусов. Крылатые гусары первой же атакой обратили в бегство большую часть русского войска, а спустя три часа сломили оборону шведских наемников, многие из которых перешли на сторону поляков.

Наемники не горели желанием демонстрировать героизм: князь Шуйский денежное жалованье им заменил выдачей мехов, которые никак не вдохновляли на ратные подвиги. Оставшаяся русская группировка пошла по примеру наемников и также сдалась на милость поляков. Полностью разгромленные полководцы Дмитрий Шуйский и Якоб Делагарди были вынуждены скрыться бегством, побросав в спешке оружие, продовольствие и ценные вещи, которые стали трофеями поляков.

Потери с русской стороны убитыми и ранеными были весьма значительными. Потери поляков оказались намного меньше. Тем же вечером гетман вновь возвратился к Цареву Займищу. Но продолжение осады не понадобилось. Когда Елецкий и Валуев узнали о разгромном поражении княжеского войска, они сдались, не оказывая сопротивления. Оба принесли присягу на верность польскому королевичу Владиславу.

Гусары Литвы при Клушино

Битва при Клушино самым серьезным образом изменила политическую ситуацию на Руси. Московская армия фактически перестала существовать. Для польско-литвинской армии, находившейся под Смоленском, дорога на Москву была открыта. Своей трусостью боярин Дмитрий Шуйский значительно подорвал уважение к своему старшему брату и царю Василию.

Политика Жолкевского, который пообещал не дробить Московское государство, позволила ему беспрепятственно войти в Москву. Бояре сами лишили царства Василия Ш, посадив на трон королевича Владислава. Некоторые историки считают, что сражение при Клушино на время ликвидировало Московское государство.