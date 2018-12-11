Сами себя высекли 3 11.12.2018, 9:32

2,337

Путина разоблачают его же подчиненные.

Лучшие материалы для критики того, что за 20 лет сделал в стране Путин и почему бытие этой системы не должно продолжаться, дают сочинения его подчиненных, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Чуть опубликуют что-то близкое к реальности, а не пропаганду – везде провал.

Только что (с 28 октября по 5 ноября), путинский ОНФ опросил 4 тыс. медицинских работников, в том числе 3,5 тыс. врачей из 85 регионов.

Выяснилось, что в «поднятой с колен» державе почти 25% опрошенных сталкивались с неформальными директивами руководства навязывать в государственных медицинских платные услуги гражданам. То есть занимались вымогательством денег. Не себе в карман, а, так сказать, - «на общак».

РБК комментирует:

«В отдельных регионах процент ответивших положительно значительно выше. Например, в Липецкой области такие директивы получили в 2018 году половина врачей и других медработников, в Мурманской и Вологодской - около 40%».

Хорошее здравоохранение у Путина. «Оптимизация» прошла успешно. При том, что система медицинского обеспечения для высших чиновников в России отдельная – с медициной для граждан не соприкасается.

Кстати, любая платная деятельность в государственных медицинских учреждениях незаконна. Читаем Конституцию (статья 41.1):

«Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений».

И, как всегда, объяснение у властей – нет денег.

На захваченный Крым (выкинули уже около 1 трлн. рублей) деньги есть. На Абхазию, Южную Осетию, Сирию, войну на востоке Украины, дворцы Путина, чемпионаты и олимпиаду, средства «королям госзаказов» – деньги были и есть. Есть даже 6 млрд. долларов неплатежеспособному венесуэльскому Мадуре.

На медицину – нет. Несмотря на чудовищный профицит федерального бюджета.

За медицину граждане, вы должны доплачивать. Медики вам помогут освободиться от денег. Которые еще останутся после роста НДС, тарифов ЖКХ, платы за парковку и всего такого прочего.

Очень интересно устроена у нас страна. Что и показало лишний раз исследование ОНФ. Давшее прямо революционный результат, призывающий граждан к переменам.