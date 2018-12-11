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Конгресс США готовит 10 законопроектов против энергетического сектора России

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  • 11.12.2018, 9:43
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Европу будут освобождать от российской нефти и газа.

Конгресс США рассматривает около десяти законодательных инициатив, направленных против энергетического сектора России и ее экспортных возможностей, чтобы сократить зависимость Европы от российской нефти и газа.

Об этом «Голосу Америки» сообщил высокопоставленный представитель федерального правительства.

«Думаю, есть порядка десяти законопроектов, ключевым компонентом которых является российская энергетика», – заявил журналистам в понедельник помощник госсекретаря по энергоресурсам Фрэнк Фэннон.

«В данный момент мы не можем комментировать конкретные элементы законотворчества, но мы отслеживаем ситуацию довольно внимательно», – добавил он.

Первым на рассмотрении законодателей находится рекомендательная резолюция, в которой Конгресс выражает неприятие строительства трубопровода «Северный поток – 2», предназначенного для доставки российского газа в Германию по дну Балтийского моря.

Решение по этой резолюции может быть принято уже на этой неделе, сообщают информированные источники.

«Мы ожидаем, что Конгресс примет решение по этому вопросу и давление на российский энергетический сектор в результате будет только возрастать», – сказал Фэннон.

«Северный поток – 2» удвоит объемы природного газа, который Россия может поставлять напрямую в Германию под Балтийским морем, в обход Украины.

Ожидается, что его строительство будет завершено не позднее 2019 года. Объем прокачиваемого газа в страны Евросоюза может составить до 55 миллиардов кубических метров.

Общая стоимость строительства «Северного потока – 2» составляет 9,5 миллиарда евро.

«Газпром» является единственным акционером проекта, который несет половину этих затрат. Западными партнерами «Газпрома» являются германские компании Uniper и Wintershall, англо-голландская группа Royal Dutch Shell, французская Engie и австрийская OMV.

Фэннон призвал российских партнеров выйти из этого предприятия.

«Позиция США достаточно ясна. Мы выступаем против «Северного потока –2» и призываем все стороны выйти из проекта», – сказал он.

По его словам, «Северный поток – 2» является «инструментом, с помощью которого Российское государство хочет усилить зависимость стран-импортеров и оказывать на них принудительное воздействие».

«Неприятие «Северного потока – 2» Соединенными Штатами объясняется нашей сохраняющейся тревогой по поводу того, что трубопровод представляет широкую геостратегическую угрозу европейской безопасности, о чем мы постоянно говорим лидерам на всем континенте», – отметил помощник госсекретаря.

Фэннон подчеркнул, что «диверсификация» энергетики является ключом к сохранению энергетической независимости Европы.

Он упомянул несколько проектов, направленных на достижение этой цели, в частности строительство связующего трубопровода (интерконнектора) между Грецией и Болгарией, синхронизацию электросетей стран Балтии с континентальной Европой и строительство терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) на острове Крк в Хорватии.

«Этот терминал мог бы получать СПГ от широкого круга поставщиков. Это позволить увеличить диверсификацию и отойти от российских источников, что будет иметь особое значение для Венгрии», – сказал Фэннон.


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