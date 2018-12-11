«Баста»: Сюрпризов в отношении 500 тысяч «тунеядцев» будет много 1 Телеграм-канал «Баста»

11.12.2018, 10:11

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События развиваются быстрее, чем мы ожидали.

Не успели белорусы опомниться от введения в действие базы данных «тунеядцев», как власти преподнесли новый сюрприз. 10 декабря Лукашенко подписал указ № 474. Из документа следует, что с 1 марта будущего года 500 тысяч белорусов лишаются права на получение господдержки при строительстве, реконструкции или приобретении жилья. Если все трудоспособные члены семьи не заняты в экономике, господдержка на приобретение или строительство жилья вообще не предусмотрена.

Лукашенко спешит, понимая, что после публичной перепалки с Путиным с деньгами будет вообще очень туго. Инстинкт самосохранения отказал еще пару лет назад, а тут еще башню снесло от безнаказанности: народ пока молчит, на улицу не выходит.

Чиновники тоже рады стараться. Они уже поняли, что для имитации деятельности достаточно подсовывать начальнику самые нелепые идеи по выколачиванию денег. К тому же, у многих в глубине души теплится надежда, что после очередного декрета люди на улицу все таки выйдут и начальника уволят.

Поэтому новых сюрпризов в отношении 500 тысяч «тунеядцев» в ближайшее время будет много - база данных ведь уже есть, работать проще.

Кстати, если с креативом проблемы все-таки возникнут — обращайтесь, подскажем. Можно, например, для «тунеядцев» ввести налог на поездки за границу (они ведь там многие работают, вы знаете) или запретить им пользоваться общественным транспортом (для здоровья полезнее). Можно у них жилье забирать или задним числом налог на рождение ввести. И поторопитесь. Мы все тоже хотим, чтобы у вас руководитель нормальный был.

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