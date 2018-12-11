«Соберемся всем предприятием и выйдем к исполкому»: крик души предпринимателя 6 11.12.2018, 10:51

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Бизнесмена из Сморгони выживают с участка.

Четыре года назад 31-летний Владимир Бохан вместе с семьей перебрался из Минска в Сморгонь. Он арендовал старое здание, сделал там ремонт и запустил собственное производство мебели под заказ. Говорит, отношения с местными властями были прекрасные, а перспективы — самые радужные. Но с 2016 года что-то пошло не так, пишет onliner.by.

Раньше в здании по улице Индустриальной размещался учебно-производственный комбинат. Здесь школьники без отрыва от учебы осваивали новые профессии. УПК давно уже нет, а здания сейчас арендуют частные предприятия. С 2014 года Владимир и семь работников компании «ВудМастерПрофи» занимают помещения бывших мастерских.

— Я сам родом из Молодечно. Учился в БГТУ в Минске, там же и познакомился с будущей женой, — рассказывает Владимир и показывает производство. Здесь тепло и пахнет деревом. Рабочие шлифуют детали шкафа, который отправится к заказчикам в Кыргызстан.

— В Минске у нас была небольшая мебельная мастерская. До какого-то этапа развивались, а дальше требовались более обширные площади, так как наращивали объемы продукции, были планы расти… Поэтому мы посчитали, что для развития лучше всего подходит регион, и решили переехать. Приглядеться к Сморгонскому району мне посоветовал мой однокурсник. Ну, мы решились. В планах на тот момент было открыть производство эксклюзивной мебели по индивидуальным заказам.

Владимир рассказывает, что изначально отношения с местными властями складывались прекрасно. Сморгонский исполком шел навстречу молодому и амбициозному мебельщику: помог подобрать помещение, подсказывал, к каким специалистам обратиться, и так далее.

— Например, вот нужно нам сделать перепланировку — исполком нам помог, посоветовал специалиста, который сделал проект, — объясняет предприниматель. — Нужно было сделать освещение — они связали нас с энергонадзором, и мы сделали проект электроснабжения по всему производству.

— Мы вложили сюда очень много средств — около 160 тыс. рублей. Что-то осталось от бизнеса в Минске, до этого я что-то заработал в Москве, ну и, конечно, заемные средства, без них никак, — продолжает Владимир. — Когда взяли здание в аренду, тут не было ни электричества, ни отопления, ни окон — ничего. Мы залили полы, оштукатурили стены, вставили окна, сделали перепланировку под наши нужды, купили свою подстанцию, протянули высоковольтную линию. Потом полностью сделали отопление, построили свою котельную. Планировали со временем выкупить это здание.

Сейчас компания Владимира поставляет эксклюзивную и дорогую мебель не только белорусам, у нее есть заказчики из Казахстана, Кыргызстана и России.

— Продукция дорогая, соответственно, и в денежном эквиваленте выработка на одного сотрудника немаленькая. Не каждое крупное предприятие в Сморгонском районе может похвастаться такой выработкой, — добавляет предприниматель. — У нас только-только начало все налаживаться, мы добились нужного качества, какой-то серийности.

«Все знали, что котельная строится, и ничего не говорили»

Проблемы у Владимира начались в 2016 году после того, как он отстроил котельную, чтобы отапливать свое производство.

— Расскажу предысторию. Для того чтобы отапливать помещение, так как в сыром цеху делать хорошую мебель невозможно, мы решили построить котельную для отопления здания, — объясняет бизнесмен. — Об этом мы предупредили местные власти.

22 августа 2014 года мы получили разрешение на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по перепланировке объекта и устройству котельной на твердом топливе. В начале сентября Сморгонское ЖКХ поручило нам выполнить функции заказчика и застройщика по строительству здания котельной. Мы заказали изготовление проектной документации как на возведение самой пристройки, так и на тепломеханическую часть. Котельную мы строили хозспособом — за собственные средства и собственными силами — в соответствии с проектом.

Стройка закончилась в конце 2015 года, а в начале 2016-го котельная уже прошла соответствующие испытания и приемку в энергонадзоре.

— С того момента каждый отопительный сезон котельная проходит испытания и получает паспорт готовности в энергонадзоре, — предприниматель показывает документы. — Каждый год мы нанимаем подрядную организацию из Минска, которая проверяет нам все отопление, делает промывку системы, поверку всех счетчиков, манометров и так далее. И в прошлом, и в этом отопительном сезоне вся система находится в полном порядке. Какой-то там угрозы или взрывоопасности нет в принципе. Мы же не самоубийцы. В здании я тоже уверен на все 100%. Мы выполнили все, что заложено в проекте: толщина стен, перекрытия и так далее.

Позже Владимир узнал, что котельные относятся к тем сооружениям, которые должны строить специализированные организации, имеющие допуск к возведению подобных зданий. Более того, выяснилось, что в документах не хватает экспертизы Госстройнадзора.

— Мы обратились к проектировщику, которого нам посоветовал как раз исполком. Он же об этом нам ничего не сказал, — объясняет предприниматель. — Сам я был совершенно не в курсе того, что нужна экспертиза. Я ведь не строитель, а мебельщик-производственник. При этом ни на одном из этапов строительства, ни во время проверки котельной энергонадзором никто из исполкома не приехал и не остановил нас. Никто не сказал: мол, ребята, а что вы строите, у вас тут документы не в порядке.

В итоге получилось, что здание котельной Владимир построил самовольно. Что делать в таких случаях? Законодательство Беларуси предусматривает возможность узаконить даже такие постройки. Владимир говорит, что пытается это сделать вот уже третий год.

«Соберемся всем предприятием, пойдем в исполком и скажем: «Трудоустраивайте нас»

Как раз в год, когда Владимир закончил строительство котельной и узнал обо всех нюансах, рядом появился иностранный инвестор. Ему выделили участок по соседству с мебельным производством.

— После того как появился инвестор, у нас стали возникать определенные сложности с тем, чтобы узаконить перепланировку в здании и котельную, — говорит предприниматель. — Дело в том, что без котельной, которая пристроена к цеху, нельзя получить паспорт здания. В исполкоме нас отправляют в ЖКХ, там говорят: мы ничего сделать не можем, идите в БТИ. Оттуда нас отправляют к землеустроителям, те не знают, что с нами делать. Так по кругу мы бегаем вот уже несколько лет. И все безрезультатно. Потом исполком стал настаивать на том, чтобы мы сносили котельную. Якобы самовольное строение, нет экспертизы — сносите. Хотя есть варианты узаконить, если их искать…

Мы просили произвести техническую экспертизу за наш счет, так как уверены, что здание пригодно к эксплуатации. Мы готовы ко всем проверкам, готовы понести наказание за свои ошибки из-за этой документации. В общем, мы готовы на диалог и хотим приложить максимум усилий, чтобы решить этот вопрос и сохранить производство. Но для этого нужна добрая воля исполкома, а ее нет. И как-то заставить их мы не можем…

Владимир считает, что причина такой упертости исполкома в том, что участок, на котором стоит его цех, приглянулся иностранному инвестору.

— По моим данным, у инвестора в планах снести здание, которое мы сейчас арендуем, и освоить участок под свои нужды, — говорит он. — Как только стало известно про иностранного инвестора, к нам приехали представители местной власти и просили освободить помещение. Предлагали подобрать какую-то альтернативу. Мы, если честно, были даже не против, но с условием, что там будет ремонт, чтобы нам не нужно было вкладываться. Но этот вопрос затих вообще.

Этим летом к нам пришел директор инвесткомпании и тоже убеждал съехать. Даже заикался о компенсации, но дальше разговоров дело не пошло. Опять никакой конкретики. Такое ощущение, что хотят, чтобы мы взяли и просто испарились.

Договор аренды у «ВудМастерПрофи» заканчивается в марте будущего года. Владимир уже сообщил исполкому, что готов выкупить здание.

— Нам этого сделать не дают. Почему не дают? Потому что мы никак не можем зарегистрировать котельную (как будто это мы не хотим). Без регистрации мы не можем сделать техпаспорт здания, а без техпаспорта его не могут оценить и продать, — объясняет он. — Выход нам обрисовывают простой: сносите котельную. Но если мы снесем котельную, то нам придется остановить производство, а это убытки. Мы этого не сделали.

Сейчас ЖКХ уже грозится само все снести, а нам только выставить счет. Мы пытались общаться с директором организации, но он на уступки не идет. Буквально в ноябре мы получили протокол за самовольное строительство. Странно, что так поздно, спустя несколько лет после строительства, о котором все знали. Сейчас ЖКХ подало на нас в суд. Из-за всего этого исполком может лишить нас не только права на продление аренды, но и первоочередного права на выкуп нашего помещения.

Я уже могу предположить варианты развития событий. В марте закончится наш договор аренды, участок выставят на продажу, мы потеряем первоочередное право выкупа. Участок с нашим цехом выкупит новый инвестор и потом благополучно его снесет.

Конечно, мы бы не хотели такого. Что будем делать, если все-таки этот вариант случится? Наверное, соберемся всем предприятием, пойдем в исполком и скажем: «Трудоустраивайте нас».

Сейчас Владимир уже обратился в Госкомимущество, а также хочет дойти до первого вице-премьера Александра Турчина. Говорит, что просто так сдаваться не намерен.

— Говорят о содействии малому бизнесу, но вот в данном случае ну никакого содействия. Мы попали в непростую ситуацию. Да, где-то мы были в какой-то степени некомпетентны, не правы с документами при строительстве, но почему сразу сносить и не давать возможности исправиться? — задается вопросом предприниматель.

Сморгонский исполком: «Мы максимально стараемся поддерживать субъекты малого бизнеса, но все должно быть в рамках закона»

За комментариями мы обратились в исполком и получили следующий ответ:

— Общество с ограниченной ответственностью «ВудМастерПрофи» арендует здание учебного центра металлообрабатывающих профессий общей площадью 913,6 кв. м с 17 марта 2014 года у Сморгонского районного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство». Договор аренды заключен на пять лет.

Решением Сморгонского районного исполнительного комитета от 22 августа 2014 года №746 «О выполнении проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, определении назначения объектов, о внесении изменений в решения Сморгонского районного исполнительного комитета от 13 января 2009 года №16, от 26 февраля 2010 года №180» ООО «ВудМастерПрофи» разрешено выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по перепланировке объекта «Учебно-производственные мастерские металлообрабатывающих профессий» и устройству котельной на твердом топливе по ул. Индустриальной, 32/2, в городе Сморгони.

В 2014 году ООО «ВудМастерПрофи» разработало проектную документацию на строительство котельной. Проектная документация выполнена не в полном объеме, не была представлена на государственную строительную экспертизу для получения положительного заключения.

На основании проектной документации, которая не соответствует требованиям законодательства, арендатор осуществил хозяйственным способом строительство котельной на землях Сморгонского районного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство».

В 2016 году ООО «ВудМастерПрофи» обращалось в Сморгонское РУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» по вопросу регистрации построенного здания котельной.

Сморгонское РУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» дало ответ о необходимости приведения в соответствие с законодательством проектно-сметной документации и введении объекта в эксплуатацию.

ООО «ВудМастерПрофи» эксплуатирует котельную без ввода в эксплуатацию и государственной регистрации как объекта недвижимости.

20 июля 2018 года ООО «ВудМастерПрофи» обратилось в Сморгонское РУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» с заявлением о продаже арендуемого здания.

Арендодатель рассмотрел обращение и направил арендатору письмо от 20 июля 2018 года о необходимости приведения технической документации в соответствие с выполненной перепланировкой, а также указал на самовольное строительство котельной, которая не введена в эксплуатацию.

Отделом архитектуры и строительства райисполкома 22 ноября 2018 года составлен протокол в отношении ООО «ВудМастерПрофи» о совершении административного правонарушения — самовольного строительства котельной на территории Сморгонского РУП «Жилищно-коммунальное хозяйство». Протокол направлен на рассмотрение в суд Сморгонского района.

Вопрос о продаже арендуемого объекта будет рассматриваться Сморгонским районным исполнительным комитетом после государственной регистрации выполненной перепланировки арендуемого здания, ввода в эксплуатацию самовольно построенной котельной и ее государственной регистрации в установленном порядке.

Поверьте, мы максимально стараемся поддерживать субъекты малого бизнеса, но все должно быть в рамках закона.