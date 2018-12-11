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Вертолет «Апач» армии США против российского Ка-52: кто победит?

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  • 11.12.2018, 10:59
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Эксперты сравнили боевые возможности РФ и США в воздухе.

Существует одно большое различие между транспортными и боевыми вертолетами разных армий: один из них несет на борту кучу оружия, а другой — кучу груза. Американский AH-64 «Апач» (Apache) и российский Ка-52 «Аллигатор» часто считаются лучшими ударными вертолетами в мире (а российский Ми-28Н с определенной точки зрения может претендовать на третье место), пишет Business Insider (перевод – inosmi.ru).

«Апач» совершил свой первый полет в 1975 году. С того времени он претерпел ряд модификаций. Новейшая его версия — это AH-64E. В свою очередь российский «Аллигатор» появился лишь в 1997 году как преемник Ка-50, известного также как «Черная акула». Попробуем сравнить возможности этих ударных вертолетов.

Заявленная максимальная скорость Ка-52 — 350 километров в час. При этом он может подняться на высоту до 5,4 тысячи метров и преодолеть более тысячи километров.

В свою очередь, его американский соперник может похвастаться скоростью до 300 километров в час, максимальной высотой 6,2 тысячи метров, а дальностью полета до 500 километров.

Ка-52 имеет два винта с тремя лопастями, которые движутся в противоположных направлениях. Это делает российский вертолет очень маневренным. Российские СМИ утверждают, что он может сделать поворот на 90 градусов, оставаясь на месте.

«Апач» использует один традиционный винт с четырьмя лопастями, а также хвостовой винт.

На борту российский вертолет несет противотанковые управляемые ракеты «Вихрь» и «Атака». Также К-52 вооружен ракетами класса «воздух-земля» Х-25МЛ и 80-миллиметровыми ракетами С-8. В модификации Ка-52К также часто наблюдают на борту противокорабельные ракеты Х-35, которые могут поражать цель на расстоянии до 120 километров. Кроме того, на борту К-52 установлена 30-миллиметровая пушка 2А42.

Чем же вооружен «Апач»? Он несет 16 противотанковых ракет «Хеллфаер» и 76 70-миллиметровых ракет. Также у американского ударного вертолета есть 30-миллиметровая пушка и 1200 боеприпасов к ней.

Модификация AH-64E также имеет один важный «козырь в рукаве» — беспилотники. Благодаря им экипаж американского вертолета может собирать разведывательные данные и видео, управляя маршрутом их полета. Американские военные точно будут развивать возможности этих вспомогательных беспилотных аппаратов для ударных вертолетов в ближайшем будущем. Читайте

Таким образом, американский вертолет «Апач» побеждает российский Ка-52, но с небольшим отрывом. Ка-52 имеет большую огневую силу. Он более маневренный, чем AH-64. Кроме того, у российского вертолета даже есть система катапультирования пилотов. Однако, беспилотники, которыми оперирует американский «Апач», значительно повышают его возможности в оказании огневой поддержки с воздуха.

В Вооруженных силах США были дискуссии о том, что пора бы заменить «Апач» каким-то более современным вертолетом. Но генерал Уильям Гайлер, который командует Авиационным центром американских сухопутных сил, заявил в сентябре, что эти боевые машины будут служить еще 30 лет.


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