Революционный держите шаг Айк Халатян

11.12.2018, 11:08

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Фото: photolure.am

Как «Мой шаг» Пашиняна разгромил партию власти в Армении.

Это первые национальные выборы после обретения Арменией независимости в 1991-м году, в легитимности которых у армянского общества нет никаких сомнений, и где победа не была обеспечена взятками и административным ресурсом. «Мой шаг», по предварительным данным набрал 70,43% голосов и, как уже заявил Никол Пашинян, сформирует правительство без каких-либо коалиций с другими прошедшими в парламент силами.

«Мой шаг» полностью обязан своей победой высочайшему рейтингу и общественной поддержке своего лидера, учитывая, что многих ее рейтинговых кандидатов фактически не знали в тех округах, где они выдвигались. И именно опасением за сохранность этого рейтинга многие эксперты объяснили желание Пашиняна провести досрочные выборы до конца года, даже не приняв новый Избирательный кодекс и не завершив реформы, прописанные в программе нового правительства.

Принудив парламентские силы, в частности, бывшую правящую Республиканскую партию Армении (РПА) назначить его премьер-министром, и не имея в парламентской республике большинства в законодательном органе, Пашинян как по нотам разыграл свою партию, окончательно лишив РПА власти – в результате инициированной им антикоррупционной кампании, Республиканская партия потеряла большинство в парламенте и контроль над местной властью. Главная опора республиканцев – крупные предприниматели и местные «князьки» – не только вышли из фракции, но и вняли «совету» Пашиняна о «разделении бизнеса и власти» и отказались участвовать в досрочных выборах, чтобы не создавать лишних проблем для своего бизнеса, а многие – и не веря в успех РПА.

А ведь именно рейтинговые депутаты (ранее депутаты – мажоритарники) были главным инструментом власти в деле обеспечения победы на выборах, и результаты выборов в их вотчинах служили своеобразным мерилом эффективности местных властей и элит, гарантией, что власть сквозь пальцы будет смотреть на любые нарушения закона с их стороны. А самое главное – это был залог получения благоприятных условия для бизнеса «своих людей». Несмотря на это, РПА все же решила нарушить традицию, согласно которой потерявшая власть партия бойкотирует следующие выборы. Избирательный список включил представителей ее «политического крыла», а также нескольких «легионеров». При этом многие из этих «легионеров» были дискредитированы в глазах общества – это Арташес Гегамян, Менуа Арутюнян и др. Они мало того что не добавляли партии голосов, но скорее «отбирали» их, включение этих людей в список вызвало удивление даже в рядах простых республиканцев. Однако самое главное – партия так и не рискнула порвать со своим лидером Сержем Саргсяном, сделать его «козлом отпущения» за грехи прошлого, масштабную коррупцию и случаи незаконного обогащения, в том числе и с участием родственников и ближайшего окружения экс-президента. Да и сам Саргсян все эти месяцы избегал СМИ, не давал своей оценки изменениям в стране и сложившейся ситуации, не захотел помочь однопартийцам и сам уйти, хотя бы фиктивно, с поста председателя партии.

На этом фоне республиканцы сумели фактически свести избирательную кампанию к дискуссии РПА-Пашинян, но не смогли заручиться голосами всех недовольных действующей властью или «бархатной» революцией, многие из них просто решили бойкотировать эти выборы. Ирония судьбы заключается в том, что республиканцы провалили осенью принятие нового Избирательного кодекса, который предусматривал снижение избирательного барьера с 5% до 4% для партий, и сами, набрав 4,7% не смогли пробиться в будущий парламент.

При этом, судя по избирательной кампании и предвыборным дебатам, есть большие сомнения, что «Процветающая Армения» или тем более «Просвещенная Армения», лидер которой – партнер Пашиняна по блоку «Елк» Эдмон Марукян, готовы стать реальной оппозицией действующей власти.

Единственное отличие между ними – это внешняя политика, «Процветающая Армения» позиционирует себя как более пророссийская сила, а у «Просвещенной Армении» – прозападная ориентация. Однако учитывая, что после прихода к власти Пашинян решил придерживаться пророссийских взглядов, заявил об отказе от геополитических реверсов Армении и продолжении членства республики в ОДКБ и ЕАЭС, армяно-российским отношениям на данный момент ничего не угрожает, даже несмотря на открыто выражаемое Москвой недовольство уголовным преследованием представителей старых властей – экс-президента Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатуряна. Свидетельством приверженности Пашиняна союзничеству с Россией является тот факт, что Армения стала единственной страной-участницей ОДКБ, которая решила послать в Сирию военных медиков и саперов.

После убедительной победы на выборах и получения полного контроля не только над исполнительной, но и законодательной властью, для Пашиняна начинается новый сложный этап – претворения в жизнь своих обещаний и, в первую очередь, улучшения социально-экономической ситуации в стране. И если ранее отсутствие прогресса в этой сфере можно было объяснить его подготовкой к досрочным выборам и тем, что у него не хватает рычагов, то теперь сваливать вину за отсутствие инвестиций и новых рабочих мест на старую власть больше не получится.

И во время предвыборной кампании, и в дни «бархатной» революции, Пашинян раздал слишком много щедрых обещаний. Однако стране для обеспечения экономического роста необходимы болезненные реформы, которые так или иначе негативно скажутся на рейтинге Пашиняна. И лишь время покажет, готов ли лидер революции, который известен своей любовью к популистским заявлениям, пойти на непопулярные шаги, или предпочтёт, как и его предшественники, консервировать проблемы, откладывая их решение. Другой проблемой Пашиняна является «кадровый голод» и отсутствие в его команде опытных профессионалов, которые могут занять высокие должности, и эту проблему придется решать за счет привлечения кадров старой власти, что вызовет недовольство его революционных сторонников.

Не все радужно и на внешнеполитическом фронте. Нынешнее временное затишье на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обусловлено ожиданиями Баку, что после победы на выборах и с таким высоким уровнем общественной поддержки от Пашиняна можно будет ждать конкретных шагов по урегулированию конфликта. Это, по мнению Баку, должны быть односторонние уступки с армянской стороны, но Пашинян уже отметился даже более жесткой позицией, чем его предшественник. Карабах так важен для армянского общества, что Пашинян вряд ли пойдет на уступки, тем более односторонние, что автоматически спровоцирует рост напряженности в зоне конфликта и возврат Баку к политике шантажа угрозой войны. Дополнительные проблемы создает и напряженность вокруг Ирана, играющего важную роль для Армении в коммуникационной сфере – с учетом блокады со стороны Азербайджана и Турции.

Некоторые СМИ и эксперты считают, что выборы 9 декабря стали окончанием «бархатной» революции, но сам Пашинян уверен, что завершился лишь первый ее этап. «Революция не закончилась, пока все ее цели не достигнуты. Одна из ее главных целей – сделать Армению реально экономически развитой страной, реально сильной не только в смысле экономики, но и на международной арене», – заявил он ночью в предвыборном штабе «Моего шага».

Айк Халатян, The Insider