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Финансы предприятий треснули

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  • 11.12.2018, 11:16
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Вместе с чистым убытком в августе стало больше и убыточных предприятий.

Январь–август т.г. сложился для белорусских предприятий значительно менее оптимистичным, чем даже январь–июль, с точки зрения финансового состояния. Хотя в целом к сопоставимому (январь–июль) периоду прошлого года положение у организаций стабильное, а по ряду направлений существенно улучшилось. Заметным номинальным ростом «отличилась» только выручка. А в августе суммарно компании и вовсе показали чистый убыток, пишет «Экономическая газета».

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций нарастающим итогом с начала года на 1 сентября 2018 г. повысилась до 143,3 млрд BYN (+17,1% в номинальном и +4,2% в реальном выражении к аналогичному периоду 2017 г.). Те же показатели за 8 месяцев 2017 г. демонстрировали +9,8% и +2,6% к сопоставимому периоду соответственно.

Обращает на себя внимание значительный номинальный прирост при довольно умеренном реальном. А разница между номинальным и реальным ростом за прошедший год выросла почти вдвое – до 12,9 пунктов. Как видно, инфляция в ценах предприятий – вдвое выше годового индекса потребительских цен по стране.

Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг в январе–августе равнялась 10,9 млрд BYN, что на 5,9% в номинальном выражении больше, чем годом ранее. Здесь в августе компаниям также удалось сделать «плюс» почти на 1,6 млрд BYN, что также относительно немало.

Но этими двумя базовыми показателями почти весь позитив в финансах предприятий и ограничивается.

Чистая прибыль компаний за 8 месяцев т.г. сократилась к сопоставимому периоду на 27%, до 4,2 млрд BYN. Примечательно, что еще в январе–июле чистая прибыль достигла 5 млрд BYN с неплохим приростом к прошлому году.

Получается, только за август предприятиями был получен чистый убыток в 0,8 млрд BYN. И тому виной не только эффект антироссийских санкций, приведший к росту курсов доллара и евро (+5%) и ослаблению курса российского рубля (-4%), хотя и он внес существенный вклад.

С такой «вводной» неудивительно, что рентабельность продаж снизилась еще больше: с 8,4% за январь–август 2017 г. до 7,6% в январе–августе 2018 г., вместе с ней сократилась и рентабельность реализованной продукции – с 10,5% до 9,5%.

Несмотря на общее снижение этих показателей, доля рентабельных (по уровню рентабельности продаж) предприятий продолжает постепенный прирост и на 1 сентября достигла уже 79,3% предприятий.

Доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий (рентабельность 0–5% по отношению к общему количеству предоставивших данные компаний) в январе–августе достигла отметки 55,4%, что лишь едва больше, чем в январе–августе 2017 г. (54,9%), зато ниже, чем по итогам 7 месяцев.

С другой стороны, продолжается медленное снижение доли относительно высокорентабельных предприятий. Так, доля тех, у кого рентабельность продаж превышает 20%, в январе–августе сократилась к итогам января–июля еще на 0,1 п.п. до 8,7%.

Нужно отметить, что вместе с чистым убытком в августе стало больше и убыточных предприятий, правда, всего на 11. Получается 1230 за январь–август, что составляет 17,4% от всех предприятий. Но, с другой стороны, годом ранее убыточных было еще больше – 1245, или 17,6% предприятий.

Что характерно, за август резко возрос и размер чистого убытка. Если в январе–июле он снизился в годовом выражении почти на 10%, то за январь–август повысился почти на 80% к январю-августу 2017 г.

Размер чистого убытка в среднем на одну убыточную организацию по Беларуси в январе–августе достиг 2213,7 тыс. BYN (1233,4 тыс. BYN годом ранее). Здесь и вовсе имеет место августовский антирекорд. Еще за 7 месяцев размер убытка составлял «всего» 1081,9 тыс. BYN и был ниже, чем в январе–июле 2017 г. Прошлогодний август также нарастил убыток к январю–июлю, но всего на 11%, тогда как в т.г. такой прирост превысил двукратный.


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