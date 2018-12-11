Как владельца обязали дважды уплатить растаможку за один и тот же автомобиль 2 11.12.2018, 11:27

2,225

Ошибка чиновников - ответственность водителя.

Жизнь автомобилиста в Беларуси бьет ключом: то топливо каждую неделю прибавит по копейке, то за допуск ТС к участию в дорожном движении введут пошлину, а потом начнут думать, как сделать так, чтобы ее платили, то фотофиксацию захотят распространить на все возможные нарушения, пишет abw.by. В общем, много всего, и предугадать, куда в очередной раз обратится взор чиновников, просто невозможно, ведь обращается он, как правило, совсем не туда, куда направлены пожелания основной части населения.

Но помимо "глобальных" начинаний, случаются "частные" примеры работы бюрократической машины. И вот они гораздо более коварны, непредсказуемы, и, как показывает практика, бессмысленны и беспощадны.

Вот история автомобилиста Ивана:

"Восемь лет назад, в июне 2010 года я купил в Литве Volkswagen Passat 2001 года выпуска. Автомобиль был пригнан на СВХ таможни в Сморгонь, где я уплатил все необходимые таможенные пошлины.

В тот же день в МРЭО ГАИ Полоцка я поставил его на учет. Получил все необходимые документы и до января 2018 года эксплуатировал свой Passat без каких-либо проблем.

Я ежегодно проходил техосмотр, уплачивал "дорожный сбор", штрафы за нарушение ПДД, заключал договоры обязательного страхования. Недавно решил продать автомобиль и купить новый. В январе 2018 года поехал в Полоцк, чтобы снять VW с учета. Во время сверки номеров инспектор обнаружил, что некоторые знаки VIN плохо читаются. По инструкции он вызвал оперативную группу милиции, которая забрала автомобиль на стоянку местного РОВД. Меня опросили, составили протокол изъятия автомобиля и назначили экспертизу на предмет возможного видоизменения VIN. В течение месяца о результатах исследования не было никакой информации.

Мои попытки что-либо узнать в милиции не увенчались успехом. Наконец в феврале мне позвонили из Следственного комитета г. Полоцка и объявили, что VIN автомобиля видоизменен. При этом экспертам удалось восстановить оригинальный номер кузова и оказалось, что автомобиль находится в розыске Интерпола, так как в 2010 году был угнан на территории Германии.

Три месяца СК проводил проверки. В итоге с меня сняли подозрения в умышленном видоизменении идентификационного номера. Перезимовавший на открытой стоянке автомобиль со следами и царапинами отдали мне на ответственное хранение, но без документов.

Далее МРЭО ГАИ отправила материалы дела для разбирательства в Витебскую таможню. Последовало еще несколько проверок. Я устал от этого подвешенного состояния и обратился в Государственный таможенный комитет, однако после полуторамесячной проверки материалы опять "спустили" в Витебскую таможню.

Из постановления СК РБ

Получается такая картина: я со своей стороны сделал все, что требовал закон. То есть был и остаюсь абсолютно законопослушным гражданином.

Чего не скажешь о государственных органах. Как так получилось, что поддельный VIN не заметили на таможне в 2010 году, когда автомобиль прибыл из Литвы? Как признаки видоизмененного номера прошли мимо инспектора во время сверки при регистрации авто в МРЭО ГАИ? Как просмотрели во время техосмотра?

Хорошо, будем честными, в нашей стране это не новость и об этом постоянно пишут в СМИ.

Уголовное дело в отношении меня прекратили за отсутствием состава преступления, в отношении неустановленного лица – за истечением срока давности.

Что касается документов и последующей судьбы автомобиля, в подобных случаях автовладельцам в свидетельстве о регистрации автомобиля правоохранители обычно просто вписывают два VIN и иногда налагают запрет на отчуждение на определенный срок. И можно дальше пользоваться автомобилем.

Но в моей ситуации что-то пошло не так. И забеспокоиться меня заставила одна фраза из официального ответа.

Что-то я не понял: "...при условии его выпуска в свободное обращение с уплатой таможенных пошлин, налогов"? Так я же все пошлины уплатил еще в 2010 году и подтверждающие это документы предоставил в МРЭО ГАИ при регистрации автомобиля! Значит "выпустил" в это самое обращение. Это, наверное, какая-то ошибка, и все должно стать на свои места, когда разберутся соответствующие структуры.

Структуры разобрались.

Из постановления СК РБ

"...предоставить на СВХ для организации взыскания таможенных платежей". И точка.

То есть мне в обязательном и неукоснительном порядке предписали вернуть автомобиль на СВХ Витебской таможни, так как он признан иностранным товаром. Получается, все мои предыдущие платежи, осуществленные при ввозе и регистрации авто, как бы недействительны, или как? Об этом в документе полнейшая тишина. С меня требуют вновь уплатить таможенную пошлину и задекларировать автомобиль как вновь ввезенный! То есть второй раз. А по каким ставкам это сделают: действовавшим в 2010 году, когда авто был ввезен первоначально, или по сегодняшним? В последнем случае платежи перекроют саму стоимость автомобиля, ведь он 2001 года выпуска. Склонен к тому, что имеется в виду именно второй вариант, наиболее затратный для меня, но наиболее выгодный для государственного бюджета. Это просто цирк какой-то.

А теперь еще пришло письмо из Полоцкого ОВД, согласно которому регистрация моего автомобиля аннулирована, и мне предписано сдать регистрационные знаки и документы на авто в МРЭО ГАИ. Регистрация отменена! А по чьей вине? Как раз-таки самой ГАИ, которая "прошляпила" поддельный VIN при сверке, когда я ввозил автомобиль в 2010 году в Беларусь. Ошибка чиновников – ответственность моя. Белорусские реалии, что тут сделаешь.

На этом моменте мы немного отступим от повествования Ивана, поскольку он не в силах культурно выразить то, что можем "корректно" изложить мы, ознакомившись с письмом из ГТК Беларуси.

Письмо это пришло в ответ на новое обращение Ивана и его защитника, уставших обивать кабинеты чиновников в поисках компромисса. В запросе помимо прочего Иван просил рассмотреть вопрос о зачете госпошлины, уплаченной в 2010 году, в счет госпошлины, которую они требуют оплатить сейчас за один и тот же автомобиль. Ответ расставил все точки над "i".

Обращает внимание тот факт, что автомобиль Ивана именуется в ответе как "незаконно перемещенное транспортное средство", хотя перемещался он через таможню как раз вполне законно, с таможенным оформлением и со всеми документами, в том числе и об уплате таможенной пошлины.

Вдобавок, оказывается, никаких взаимозачетов закон не предусматривает: нет для этого оснований и все. А "если не можете самостоятельно рассчитать причитающиеся к оплате таможенные платежи, то вы можете обратиться к специалистам таможенных представителей, например в РУП "Белтаможсервис", - советуют в ответе.

Если же абстрагироваться от многочисленных ссылок на положения Таможенного кодекса Евразийского союза и Налогового кодекса Беларуси, и простым языком подвести черту под этой ситуацией, то мы имеем следующее.

Таможенная пошлина - обязательный платеж, взимаемый таможенными органами Республики Беларусь при ввозе товара на таможенную территорию страны (ввозная, или импортная, таможенная пошлина).

Автомобиль по факту и в наличии один? Один.

Через границу Беларуси официальный ввоз был осуществлен один раз? Один.

Растаможить требуют два раза? Два.

Что-то не "срастается", и от такой математики голова кругом идет.

Возможно, Ивану хотя бы вернут из бюджета страны сумму растаможки, уплаченную им в 2010-м году? Ага, держи карман шире, как говорится.

Из ответа ГТК РБ:

"…Руководствуясь п. 2 ст. 67 Кодекса, п. 3 ст. 115 Закона Республики Беларусь от 10.01.2014 г. №129-З "О таможенном регулировании в Республике Беларусь", частью 2 п. 6, п.11 ст. 60 Общей части Налогового кодекса информируем, что заявление на зачет излишне уплаченных сумм таможенных пошлин может быть подано плательщиком не позднее трех лет со дня уплаты таких сумм".

Так что поезд для возврата средств из бюджета ушел, а вот для повторной уплаты растаможки – остался. Хотя нет, нет так. Локомотив нашей бюрократической машины несется в пропасть на всех скоростях, не разбирая дороги, и ему абсолютно все равно, кто пойдет в топку.