Сейм Литвы призвал отключить Россию от SWIFT 6 11.12.2018, 11:34

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За резолюцию проголосовали почти все депутаты.

Парламент Литвы принял резолюцию в поддержку Украины, в которой предлагает расширить санкции против России после захвата украинских моряков в районе Керченского пролива, сообщает eurointegration.com.ua.

За резолюцию проголосовали 79 депутатов, двое воздержались, против не было ни одного голоса.

"Принятая резолюция решительно осуждает военную агрессию против Украины со стороны Российской Федерации и агрессивные односторонние действия, которые являются грубым нарушением двусторонних и многосторонних соглашений и международного права, угрожают всему региону и европейской безопасности, и призывает к немедленным действиям", - говорится в сообщении парламента.

Резолюция отмечает, что Россия перешла "красные линии" во время нападения в Керченском проливе.

"Сейм Литвы призывает к радикальному изменению стратегии Запада по сдерживанию российской агрессии, переходу к конкретным действиям, которые должна сделать Россия, и, если они не будут реализованы, к введению гораздо более эффективных и более широких санкций", - отмечается в документе.

В резолюции предлагается выдвинуть несколько условий и требований к России: контроль над Керченским проливом переходит к ООН; оккупированные Россией территории Украины передаются под управление миротворческой миссии ООН; освобождение всех заключенных украинских граждан - как политических заключенных, так и военнопленных.

"Если Россия не выполнит эти требования в ближайшее время или наложит вето на эти решения, предлагается ввести всеобъемлющие санкции, в том числе на российский газовый, нефтяной и финансовый секторы, включая исключение из системы SWIFT", - говорится в резолюции.

Напомним, Литва ввела национальные санкции против 20 человек, причастных к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива.