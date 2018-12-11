Что подарить на Новый год 2019: идеи для всех 2 11.12.2018, 11:45

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Оригинальные идеи для подарков на Новый год 2019 помогут в выборе презентов.

Разноцветные гирлянды, яркие витрины, сумасшедшие скидки – все это таки манит вас приобрести подарок для свои близких на Новый год 2019. Но что делать, если совершенно не знаешь что купить на подарок в год Свиньи? «Сегодня» предлагает список оригинальных и нужных подарков близким на Новый год 2019.

Подарок родителям на Новый год 2019

Тут, в первую очередь, стоит думать о практичности. Статуэтка или шкатулка – это хорошо, но вряд ли родители найдут практичное применение этому. Нужно смотреть, что любит папа и мама или же чем занимается.

Например, отец рыбак – ему в радость будет спиннинг или всяческие снасти или термокостюм для зимней рыбалки. Подарок маме на Новый год тоже можно выбрать для ее хобби. Вот небольшой список подарков, которым бы обрадовались ваши родители.

Теплый плед

Обогреватель

Постельное белье

Швейная машина/удочка

Мультиварка/набор инструментов

Новая скатерть на стол

Подписка на литературный журнал/журнал для охотников

Новые чашки (можно с символом Нового года)

Теплые перчатки (2 пары)

Термоноски (2 пары)

Большие банные полотенца

Набор пряжи и спиц/набор средств для ухода за автомобилем

Сертификат "Ловля хищной рыбы"

Сертификат на поход в баню

Сертификат на романтический уикэнд

Новый сервиз

Пылесос

Если родители продвинутые, то можно подарить новый

Планшет

Электронную книгу/электронную сигарету

Утюг/шуруповерт

Домашние тапочки

Подарок парню/девушке на Новый год 2019

Безусловно, молодые люди будут рады любому гаджету. Девушка же тяжелее угодить. Хотя, зная ее знак зодиака или хобби, можно с легкостью выбрать подарок:

Прикольная обложка на паспорт/водительские права

Клатч или портмоне (можно хенд-мэйд)

Книга

Набор косметики/набор кисточек для макияжа

Прикольный свитер или носки с оленями или Сантой

Стильный портсигар или чехол для смартфона

Кожаный тревел-кейс

Теплый шарф или шапка

Билеты в театр (новогоднее представление)

Сертификат в SPA-салон или на экстремальное вождение

Напоясная сумка

Билеты в квест-комнату или квест по городу

Щенок (только заранее узнать, действительно ли нужна собака)

комнатное растение

Подарок детям на Новый год 2019

Тут, конечно, что вам подскажет ваша фантазия. Например, подарки мальчику выбрать легче, чем девочкам, хотя, если заранее написано "письмо Деду Морозу", то и стоит дарить:

Любая настольная игра (шахматы, нарды, монополия, джуманджи)

Настольный хоккей

Скретч-карта

Наушники

Рюкзак

Коньки или лыжи

Шапка и варежки

Смешная пижама

Поход в аквпарк или детскую комнату

Поход в кукольный театр

Заказать услугу "Дед Мороз" на дом

Огромный пазл

Мягкая игрушка

Детский термос или термочашка

Теплые носки

Детская палатка

Детская косметика

Халат

Мини-планетарий

Детская энциклопедия

Подарки мужу/жене на Новый год 2019

Гаджеты, домашние мелочи, нужные приятности – все подойдет на подарок супругам.

Банный халат

Красивое белье/пижама

Браслет/сережки

Часы

Новый смартфон

Совместный поход

Винный набор/Набор для рукоделия

Набор для виски

Набор пряностей или сладостей хэнд-мейд

Набор дорогого чая и заварник

Книга рецептов/книга по кофе

Целая серия книг любимого автора

Духи

Оригинальные подарки на Новый год 2019

Если вы все еще не определились, какой подарок подарить на Новый год маме/папе, парню/девушке и детям, то просто выберите оригинальные и прикольные штуковини, которые будут веселить весь год:

Санки (со сладостями, алкоголем, пряжей, пивом, косметикой)

Сертификат на поездку на сноуборде

Билеты в Карпаты

Прикольные тапочки в виде ноги или собак

Сертификат на мастер-класс по игре на барабанах или танцы

Табличка-прикол

Новогодняя копилка

Набор новогодних елочных шаров

Подушка

Пепельница

Скретч-карта

Памятные елочные игрушки (своими руками или под заказ)

Магнитная доска

Фляга-фотоаппарат

Шар-предсказатель