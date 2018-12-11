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Пентагон: Вместо гуманитарной помощи Россия отправила в Венесуэлу бомбардировщики

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  • 11.12.2018, 12:06
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Фото: AFP

Кризис может быть разрешен только путем восстановления демократии в Каракасе.

Вместо гуманитарной помощи Россия отправила в Венесуэлу бомбардировщики, заявил 10 декабря представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг, сообщает пресс-служба министерства обороны США, пишет "Гордон".

По его словам, подход России "к рукотворной катастрофе в Венесуэле" заключается в отправке "стратегических бомбардировщиков вместо гуманитарной помощи".

"Правительство Венесуэлы должно сосредоточиться на предоставлении гуманитарной поддержки и помощи, чтобы уменьшить страдания своего народа, а не на российских военных самолетах", – добавил Мэннинг.

Он подчеркнул, что американские врачи оказали медицинскую помощь 20 тыс. гражданских лиц и провели более 600 операций в нескольких странах Центральной и Южной Америки.

Мэннинг добавил, что кризис в Венесуэле может быть разрешен только путем восстановления демократического правительства, верховенства права и уважения основных прав и свобод граждан.

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 воздушно-космических сил России. 10 декабря минобороны РФ сообщило, что самолеты прибыли в международный аэропорт Майкетия.

10 декабря интернет-издание The Washington Free Beacon со ссылкой на источники в Пентагоне написало о планах РФ осуществить провокационный полет Ту-160 в Венесуэлу.


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