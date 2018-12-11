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Первопричинный враг России – это идиоты

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  • Антон Орехъ
  • 11.12.2018, 12:21
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Антон Орехъ

Вместо ума в их мозгах располагаются опилки и макулатура.

Главный враг нашей страны – это не Америка и не НАТО. Главный враг – это даже не чекисты или чиновники. Это уже следствие. А главный, корневой, первопричинный враг Родины – это идиоты. Их тысячи и они повсюду. Теперь вот группа идиотов, под руководством старшего по подъезду борется с квартирой, которую снимают для детей, больных раком. Наверняка это подъезд образцового содержания.

Не такой, как большинство наших подъездов. С обоссанными лифтами, исписанными всякой дрянью, которые то стоят сломанными, то катаются без лампочек, с продавленными кнопками и через один подожженные – не видали таких лифтов, нет? Подъезды, с забитыми мусорками, загаженные, с пустыми бутылками и прочей пакостью. Таких подъездов в России тысячи. И загадили их не пришельцы из иных миров, а мы сами.

У старшего по подъезду дел хватает. Но в этом конкретном подъезде, проблем, видимо, нет. И на досуге тетка, начитавшись про 157 видов рака, передающихся воздушно-капельным путем, решила бороться с нехорошей квартирой и люди не крутили у виска – люди ставили подписи. Дикие, дремучие, глупые – наши соотечественники. Онкология – это не вирус, рак не передается ни воздушным, ни капельным путем. А вот идиотизм – это действительно вирус. И видов заразного идиотизма гораздо больше, чем 157.

У этих людей тоже поражен мозг, потому что вместо ума в нем располагаются опилки и макулатура. Но вы задайте себе еще один вопрос: а почему вообще в этом доме снимали квартиру для онкобольных? Зачем они едут в Москву и живут здесь? Да потому что там, откуда они приехали, им некому помочь. Люди, всех возрастов, и дети в том числе, болеют и умирают, потому что иной раз в округе даже врача-онколога нет. Негде пройти обследование. Больниц специализированных нет. Надо ехать черт-те куда и ждать месяцами, когда каждый день на счету. А лучше всего ехать прямо в Москву. Потому что велика Россия, а лечиться, кроме Москвы негде.

У государства другие приоритеты. Оно тратит деньги не на лечение, лекарства и больницы, а на оружие – чтобы убивать, а не лечить. Частных пожертвований, благотворительных денег катастрофически не хватает. Вот эти, которые подписи против заразного рака собирают, они же ни копейки не дадут. Все под богом ходим. Однажды и кому-то из подписантов могут поставить такой диагноз. И он не просто столкнется со всеми ужасами лечения онкологии в нашей стране. Он столкнется в своем подъезде со своими соседями. И увидит, как эти люди, которых он еще вчера считал приятелями и которые ему, наверное, улыбались при встрече, теперь станут шарахаться от него. Потому что рак – это же заразно, его 157 видов, и воздушно-капельным путем он может передаться остальным.

Антон Орехъ, Telegram


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