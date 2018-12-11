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Медведеву предложили продать китайцам воду сибирских рек

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  • 11.12.2018, 12:37
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Премьеру РФ написали письмо.

Китай хочет решить проблему дефицита воды в ряде регионов с помощью России.

Китайское Общество обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР уже обратилось с соответствующим письмом к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, пишет finanz.ru.

В качестве одного из вариантов китайцы предлагают межгосударственный проект по переброске воды из Алтайского края в Китай через Казахстан. Речь идет о строительстве магистрального водовода Россия - Казахстан - Западный Китай стоимостью $80 млрд, уточняет РБК.

Предлагаемый проект строительства водовода включает два этапа. На первом, до 2026 года, предполагается построить первую очередь магистрального водовода Россия - Казахстан - Западный Китай мощностью 600-700 млн куб. м и сеть распределительных трубопроводов. На втором, до 2040 года, могут быть реализованы "современные агротехнические" и другие проекты, направленные на "повышение эффективности водопользования на приграничных территориях Китая, Казахстана и России".

Протяженность водовода из России в Китай составит, по оценкам экспертов, 1,2-1,5 тыс. км. Исходя из этого, бюджет первого этапа проекта может составить от $10,3 млрд до $13,4 млрд, а второго (с 2027 по 2040 год) - до $70-75 млрд. Из них $30-40 млрд - бюджет инфраструктурной части, остальное - инвестиционная программа.

Китай заинтересован в импорте воды из России и включает этот вопрос в повестку совместных российско-китайских саммитов и комиссий: в частности, он обсуждался на полях прошедшего в июне саммита ШОС и "получил политическую поддержку", утверждают авторы письма. По их мнению, проект может стать частью китайской инициативы по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры "Один пояс и один путь", объединяющей проекты "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь XXI века".

Общество обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой и Центральной Азией и КНР было создано в 2015 году. В августе оно опубликовало исследование о проблеме "водного голода" в странах Центральной Азии и путях ее решения. По данным ООН, которые приводятся в докладе, за последние 50 лет обеспечение водой населения Центральной Азии уменьшилось в 3,5 раза. По расчетам Global Water Initiative, к 2025 году оно может достичь критического показателя - 1,7 куб. м на человека в год. С дефицитом воды могут столкнуться некоторые регионы Китая и Казахстана.

Китай находится на шестом месте в мире по запасам воды, однако больше половины речных районов в семи крупнейших речных системах страны так или иначе загрязнены. Из 35 важнейших озер КНР чистыми считаются только 18, а вода из 40% источников не подходит для питья. Причина заключается в сливе предприятиями неочищенных производственных вод, а также "чрезвычайно высоком загрязнении воздуха и повсеместном заражении земли".


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