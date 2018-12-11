«Так сколько лет, десятилетий или столетий нужно копить на коттедж в Дроздах?» 4 11.12.2018, 12:46

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Белорусы требуют от чиновников открыть данные о доходах.

Тема дорогих коттеджей у чиновников разных рангов актуальна не только в России, но и в Беларуси. Наши СМИ не раз писали о дорогих домах в Дроздах, пытались узнать, откуда у политиков появились миллионы долларов на эти участки. А в конце ноября активисты создали петицию с требованием опубликовать открытые и подробные сведения о доходах госслужащих, как и положено, пишет kyky.org.

Авторы петицию также требуют проверить госслужащих на соотношение их доходов и расходов на недвижимость, транспорт, одежду, драгоценности и так далее. Они ссылаются на данные Белстата, что средняя зарплата в Беларуси − 963 рубля: «Так сколько лет, десятилетий или столетий нужно копить на коттедж в Дроздах?» Также авторы упоминают и ответ Министерства по налогам и сборам от августа 2016 года. Ведомство тогда говорило, что госорганы и другие организации, предоставляя декларации о доходе и имуществе, обязаны контролировать достоверность сведений. Но авторы петиции сомневаются, что это действительно так происходит.

Активисты ссылаются на статью 34 Конституции Беларуси: «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды».