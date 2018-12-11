«Самый верный вариант – не сдаваться!» 3 11.12.2018, 13:33

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Солигорский суд «поздравил» независимый профсоюз с 70-летием Всеобщей декларации прав человека.

Завершилось судебное разбирательство по жалобе Белорусского Независимого профсоюза (БНП) в отношении действий Солигорского райисполкома, который отказал работникам УСП «Трест» Реммонтажстрой» в регистрации первичной профсоюзной организации, пишет сайт npg.by.

Вчера, 10 декабря, в день 70-летия Всеобщей декларации прав человека, судья Юлия Горшкова вынесла решение по данному делу.

Профсоюз на заседаниях представляли ведущий юрисконсульт НПГ ОАО «Беларуськалий» Марина Дубовская и председатель БНП Николай Зимин. Сторону райисполкома представляла Е.А. Семак. В зале суда присутствовала и специалист райисполкома К.Н. Касачик, которая рассматривала пакет документов, поданный на регистрацию работниками «Реммонтажстроя». Поддержать работников треста пришли активисты БНП и НПГ, зал был заполнен. В день рассмотрения дела в зале заседания был замечен и представитель администрации треста А.Б.Коняхин — зам. директора по идеологической и кадровой работе.

Во время опроса сторон, который состоялся 28 ноября, была выяснена и причина отказа в регистрации первички БНП. Представитель райисполкома ответила, что ими в порядке рассмотрения было выявлено отсутствие документа, подтверждающего оплату госпошлины в 4 рубля 90 копеек.

Представитель профсоюза заявила, что у них имеются копии всех документов, приложенных к заявлению на 16 листах, отправленных в райисполком заказным письмом с уведомлением и копия платежного документа среди них также имеется. Кроме того, председатель БНП Николай Зимин отметил, что Солигорский райисполком не руководствуется ни указом Лукашенко от 15 июля 1995 г. №278 «О развитии социального партнерства в Республике Беларусь», ни Законом «О профсоюзах Республики Беларусь», ни пунктом 44 Генерального соглашения Республики Беларусь. Вместо того, чтобы запросить у профсоюза недостающие документы — прислал отказ в регистрации.

Основное заседание суда прошло в пятницу 7 декабря. В своем выступлении представитель профсоюза сослалась на Директиву № 2 от 27 декабря 2006 г., которой обязаны руководствоваться представители местных властей и которая направлена на дебюрократизацию органов власти. Были предоставлены все факты обращения представителей профсоюза в райисполком за разъяснением причин нерегистрации первички. Шесть раз представители профсоюза обращались в местный орган власти и ни один из чиновников не сказал о том, что проблема заключается в отсутствии «платежки». Кроме того, зам. председателя райисполкома А.Страпко в процессе рассмотрения затребовал оригинал протокола учредительного собрания, но не потребовал документ, подтверждающего оплату госпошлины, который был указан в перечисленном списке поданных документов. Что ему помешало уточнить где находится платежка?

На этот вопрос представитель райисполкома не ответила, как и на то, что принцип социального партнерства, закрепленный в ряде нормативных и законодательных актов Республики Беларусь, был нарушен.

Представитель райисполкома предоставила суду оригиналы пакета документов в которых, якобы, отсутствовало платежное поручение. На что истец заявил, что все документы были отправлены и с них были сделаны копии, в том числе и копия «платежки».

Суд допросил в качестве свидетеля курьера БНП Жанну Копылову, которая рассказала, что отнесла конверт с документами на почту и отправила его заказным письмом с уведомлением. При отправке, был получен чек с массой письма 117 граммов.

Перед судебным заседанием в офисе БНП провели эксперимент. Аналогичный отправленному пакет документов со скрепками, в пластиковом файле, в конверте был взвешен в том же отделении «Белпочты» на тех же весах. Вес пакета документов составил — 117 граммов. Для сравнения был изъят один лист «платежки» и вес пакета документов составил — 112 граммов.

Профсоюз затребовал от суда провести запрос в «Белпочту» и получить экспертную оценку, взвесив пакет документов. Однако, после протеста ответчика, судья Горшкова отказала представителям профсоюза в этом ходатайстве сославшись, что в райисполкоме не осталось оригинального конверта от присланного пакета документов. На доводы профсоюза, что конверты стандартные формата А4, судья не реагировала.

После непродолжительных прений и изучения материалов дела, было решено завершить судебное рассмотрение и перенести судебное заседание с вынесением решения по этому делу на понедельник 10 декабря.

Сегодня в 9:50 было вынесено решение об отказе в удовлетворении жалобы Независимого профсоюза. По мнению судьи доказательства истца были не убедительны.

Напомним, что с мая 2018 года около 400 работников УСП «Трест»Реммонтажстрой» пытаются зарегистрировать свою первичную профсоюзную организацию в местных органах власти. На сегодняшний день прошло два учредительных собрания, однако Солигорские власти дважды отказали в регистрации организации.

Символично то, что 10 декабря весь мир отмечает 70-летие Всеобщей декларации прав человека, в которой имеется статья 23 пункт 4: «Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов». Символично потому, что на протяжении последних 15 лет Белорусский Независимый профсоюз не зарегистрировал ни одну (!) новую первичную организацию. И дело не в том, что работники не хотят создавать свои профсоюзы, ведь попытки были: ООО «Дельта Стиль», РУПП «Гранит», Станция Скорой Медицинской Помощи в Солигорске и многие другие. Все старания работников заканчиваются не успев начаться — на этапе создания или регистрации. Таких проблем не имеют лишь организации под крылом Федерации профсоюзов Беларуси. Вы слышали о таких случаях? Мы — ни разу! За то председатель Совета Минской областной организации «Белхимпрофсоюза» недавно хвалился тем, что их организация пополнилась 26-ю новыми профсоюзными организациями.

Как выходить из этого замкнутого круга, никто не даст ответ. Но самый верный вариант – не сдаваться!