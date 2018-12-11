закрыть
11 декабря 2018, вторник, 15:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

«Самый верный вариант – не сдаваться!»

3
  • 11.12.2018, 13:33
  • 1,229

Солигорский суд «поздравил» независимый профсоюз с 70-летием Всеобщей декларации прав человека.

Завершилось судебное разбирательство по жалобе Белорусского Независимого профсоюза (БНП) в отношении действий Солигорского райисполкома, который отказал работникам УСП «Трест» Реммонтажстрой» в регистрации первичной профсоюзной организации, пишет сайт npg.by.

Вчера, 10 декабря, в день 70-летия Всеобщей декларации прав человека, судья Юлия Горшкова вынесла решение по данному делу.

Профсоюз на заседаниях представляли ведущий юрисконсульт НПГ ОАО «Беларуськалий» Марина Дубовская и председатель БНП Николай Зимин. Сторону райисполкома представляла Е.А. Семак. В зале суда присутствовала и специалист райисполкома К.Н. Касачик, которая рассматривала пакет документов, поданный на регистрацию работниками «Реммонтажстроя». Поддержать работников треста пришли активисты БНП и НПГ, зал был заполнен. В день рассмотрения дела в зале заседания был замечен и представитель администрации треста А.Б.Коняхин — зам. директора по идеологической и кадровой работе.

Во время опроса сторон, который состоялся 28 ноября, была выяснена и причина отказа в регистрации первички БНП. Представитель райисполкома ответила, что ими в порядке рассмотрения было выявлено отсутствие документа, подтверждающего оплату госпошлины в 4 рубля 90 копеек.

Представитель профсоюза заявила, что у них имеются копии всех документов, приложенных к заявлению на 16 листах, отправленных в райисполком заказным письмом с уведомлением и копия платежного документа среди них также имеется. Кроме того, председатель БНП Николай Зимин отметил, что Солигорский райисполком не руководствуется ни указом Лукашенко от 15 июля 1995 г. №278 «О развитии социального партнерства в Республике Беларусь», ни Законом «О профсоюзах Республики Беларусь», ни пунктом 44 Генерального соглашения Республики Беларусь. Вместо того, чтобы запросить у профсоюза недостающие документы — прислал отказ в регистрации.

Основное заседание суда прошло в пятницу 7 декабря. В своем выступлении представитель профсоюза сослалась на Директиву № 2 от 27 декабря 2006 г., которой обязаны руководствоваться представители местных властей и которая направлена на дебюрократизацию органов власти. Были предоставлены все факты обращения представителей профсоюза в райисполком за разъяснением причин нерегистрации первички. Шесть раз представители профсоюза обращались в местный орган власти и ни один из чиновников не сказал о том, что проблема заключается в отсутствии «платежки». Кроме того, зам. председателя райисполкома А.Страпко в процессе рассмотрения затребовал оригинал протокола учредительного собрания, но не потребовал документ, подтверждающего оплату госпошлины, который был указан в перечисленном списке поданных документов. Что ему помешало уточнить где находится платежка?

На этот вопрос представитель райисполкома не ответила, как и на то, что принцип социального партнерства, закрепленный в ряде нормативных и законодательных актов Республики Беларусь, был нарушен.

Представитель райисполкома предоставила суду оригиналы пакета документов в которых, якобы, отсутствовало платежное поручение. На что истец заявил, что все документы были отправлены и с них были сделаны копии, в том числе и копия «платежки».

Суд допросил в качестве свидетеля курьера БНП Жанну Копылову, которая рассказала, что отнесла конверт с документами на почту и отправила его заказным письмом с уведомлением. При отправке, был получен чек с массой письма 117 граммов.

Перед судебным заседанием в офисе БНП провели эксперимент. Аналогичный отправленному пакет документов со скрепками, в пластиковом файле, в конверте был взвешен в том же отделении «Белпочты» на тех же весах. Вес пакета документов составил — 117 граммов. Для сравнения был изъят один лист «платежки» и вес пакета документов составил — 112 граммов.

Профсоюз затребовал от суда провести запрос в «Белпочту» и получить экспертную оценку, взвесив пакет документов. Однако, после протеста ответчика, судья Горшкова отказала представителям профсоюза в этом ходатайстве сославшись, что в райисполкоме не осталось оригинального конверта от присланного пакета документов. На доводы профсоюза, что конверты стандартные формата А4, судья не реагировала.

После непродолжительных прений и изучения материалов дела, было решено завершить судебное рассмотрение и перенести судебное заседание с вынесением решения по этому делу на понедельник 10 декабря.

Сегодня в 9:50 было вынесено решение об отказе в удовлетворении жалобы Независимого профсоюза. По мнению судьи доказательства истца были не убедительны.

Напомним, что с мая 2018 года около 400 работников УСП «Трест»Реммонтажстрой» пытаются зарегистрировать свою первичную профсоюзную организацию в местных органах власти. На сегодняшний день прошло два учредительных собрания, однако Солигорские власти дважды отказали в регистрации организации.

Символично то, что 10 декабря весь мир отмечает 70-летие Всеобщей декларации прав человека, в которой имеется статья 23 пункт 4: «Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов». Символично потому, что на протяжении последних 15 лет Белорусский Независимый профсоюз не зарегистрировал ни одну (!) новую первичную организацию. И дело не в том, что работники не хотят создавать свои профсоюзы, ведь попытки были: ООО «Дельта Стиль», РУПП «Гранит», Станция Скорой Медицинской Помощи в Солигорске и многие другие. Все старания работников заканчиваются не успев начаться — на этапе создания или регистрации. Таких проблем не имеют лишь организации под крылом Федерации профсоюзов Беларуси. Вы слышали о таких случаях? Мы — ни разу! За то председатель Совета Минской областной организации «Белхимпрофсоюза» недавно хвалился тем, что их организация пополнилась 26-ю новыми профсоюзными организациями.

Как выходить из этого замкнутого круга, никто не даст ответ. Но самый верный вариант – не сдаваться!


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер