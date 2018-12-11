Милицейский беспредел на родине Лукашенко 12 11.12.2018, 13:17

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Что происходит в агрогородке Шкловского района?

С некоторых пор жителям агрогородка Добрейка Шкловского района стало опасно ходить по улицам днем и ночью. Определенные лица в гражданской форме, но с удостоверениями и пистолетами в карманах,хватают граждан, некоторых избивают, тащат в Шкловский РОВД, оформляют как преступников, пишет 6tv.by.

Говорят, что таким образом борются с потенциальным вором (в деревне прошла серия краж, о которых никто не знает). Заодно и отлавливают граждан в нетрезвом состоянии. Местное руководство РОВД поддерживает своих подчиненных…

Дыхание 1937 года

Представить себе ситуацию, когда по деревне разъезжает машина с работниками милиции,которые безо всяких оснований заходят в дом, делают обыск, избивают и забирают в РОВД добропорядочных граждан, казалось бы, в ХХІ веке невозможно. Увы, все это происходит на родине Лукашенко.

Безнаказанность работников милиции на глазах сельчан перерастает в преступность – неудивительно, если в деревне случится трагедия с участием людей в погонах. Во всяком случае, все идет к тому. К сожалению, к запугиванию граждан, которые пытаются найти правду и защиту от милицейского беспредела, уже причастно и руководство местного РОВД. Вместо того, чтобы приструнить юных лейтенантов от незаконных действий, одному из фигурантов происходящих событий подполковник пообещал найти на него управу, в том числе и путем фальсификации событий. Как говориться, приехали…

О сложившейся ситуации свидетельства жителей агрогородка

Мария Ивановна, пенсионерка

Сергей,воин-афганец, имеет 7 государственных наград

Сопелев Леонид, ветеран труда, 67 лет, трудовой стаж 49 лет, в том числе 13 лет освоения целины. Член правления колхоза «Победа», депутат сельского совета,член Шкловского РК КПБ, член исполкома Шкловского райисполкома, награжден многочисленными грамотами и дипломами, знаками трудового отличия.

На самом деле хотелось бы обратить внимание на две существенные детали в русле бесчинств милиции: 1. Проблема воровства в Добрейке надуманна; 2. Если и воруют, то по мелочам и не местные, а из разряда «понаехали». Парадокс же в том, что подозрениям в воровстве подвергаются как раз жители местного происхождения.

О агрогородке Добрейка: деревне более 400 лет, в ней всегда жили трудолюбивые и мужественные люди. На фронтах Великой Отечественной сражалось 200 воинов,призванных из Добрейки – с фронта не вернулось 120 человек. Это самые большие потери среди населенных пунктов Шкловского района. Кстати, памятника погибшим в деревне до сих пор нет!

Это к слову: но и порядочность деревни требует соответствующего отношения к ее жителям и власть предержащих чиновников и служителей правопорядка, которых,кстати, население своим трудом и кошельком содержит на своей шее. Впрочем,власть для многих зарвавшихся столь эфемерна, что они потом с огромным удивлением отмечают, что жизнь ушла дальше, оставив их на обочине. Во всяком случае, пострадавшие жители от действий горе-милиционеров останавливаться не собираются и пройдут все инстанции, вплоть до европейских структур в поиске истины.

Скажите, господа милиционеры, вам это нужно?! А ведь проблема очень просто решается: собрание с жителями деревни, извинения перед пострадавшими, а порядок в деревне сами жители и поддержат. Увы, не дано – честь мундира в данной истории превратилась в грязь мундира. Уже написаны жалобы на действия шкловской милиции местному прокурору и в УВД Могилевского облисполкома.

Пришел ответ, в котором… оправдываются действия милиции по применении к Л.Сопелеву физической силы. Какого рожна делала милиция на подворье пострадавшего – ни слова. Сейчас упование на жалобы Генеральному прокурору, в администрация Лукашенко, есть надежда на реакцию от редакции газеты «Советская Беларусь». Не исключена возможность обращения в редакцию газеты «Народная воля».

Р.S.

О том, как местный зэк направляет действия шкловских милиционеров и о многом другом, в следующих репортажах.