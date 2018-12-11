«Мы хотим хорошо жить»: почему Армения выбрала перемены 5 11.12.2018, 13:26

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Что граждане страны думают о «бархатной революции».

Армения выбрала перемены. И хотя в голосовании приняли участие чуть меньше половины граждан, журналисты Настоящего Времени не смогли найти на улицах Еревана никого, кто сказал бы, что стране не нужны изменения. Что думают люди о выборе страны, как, по их мнению, изменилось государство после "бархатной революции" – репортаж из Еревана.

На площади Республики нет несогласных. Там собираются не протестующие, там собирают новогоднюю елку. Вокруг таксисты, клерки, бизнесмены, экскурсоводы, торговцы – те, кто вчера проголосовали за перемены. Арсен Туханян был на участке еще в 8 часов утра – чтобы потом успеть на работу. Участник боевых действий в Нагорном Карабахе, он уже 20 лет торгует цветами на улице Пушкина.

"Мы 28-30 лет нехорошо живем. Сейчас мы хотим хорошо жить. Чтобы наши дети не бежали в Россию, не бежали в Голландию, не бежали в США. Мы хотим, чтобы армяне жили в Армении", – говорит Арсен.

Говорит, что после "бархатной революции" жить стало легче. Постепенно исчезает коррупция на бытовом уровне. Почти невозможно договориться с полицией. А за место для своей лавки, он уверяет, не платит ничего, кроме официальных налогов. В лидера революции Никола Пашиняна цветочник поверил, потому что тот обещает реформы и справедливость. Это, кажется, чуть ли не самое важное для всех армян сегодня. Своего места уже лишился генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, арестован экс-президент Армении Роберт Кочарян.

"Я могу тоже нарушить, но если я возьму пассажира и убью его, а потом скажу – это нормально, так вот это нормально? Это ненормально. Если он президент, он должен вести страну так, чтобы стране и людям стало лучше. Если человек нарушил Конституцию, он должен отвечать по закону", – говорит таксист Левон Алавердян.

Роберта Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя. 1 марта 2008 года власти разогнали демонстрацию, погибли 10 человек. В организации беспорядков обвинили Никола Пашиняна. Его судили и приговорили к тюремному заключению.

Но весной этого года люди поверили именно Пашиняну. И вместе с ним выступили за отставку последнего президента Армении Сержа Саргсяна, который после двух сроков решил занять кресло премьера. Протестовали сотни тысяч людей. И добились своей цели – без единой жертвы. Своим сторонникам Никол Пашинян пообещал курс на реформы.

Предприниматели отмечают, что новая Армения становится более открытой. Но чтобы получить иностранные инвестиции и поднять общий уровень жизни, надо еще провести структурные реформы и полностью побороть коррупцию. Бизнесмен Раффи Елиот надеется, что все эти проблемы будут решены.

"Для него прямо сейчас задача состоит в том, чтобы сделать судебную реформу. Чтобы создать действительно независимую судебную систему, в которую не сможет вмешиваться политическая элита. Это сделало бы страну гораздо более привлекательной для иностранных инвесторов и это бы в будущем способствовало росту экономики страны и так далее. Он также нуждается в решительной реформе касательно образования, для гарантии, чтобы будущие студенты удовлетворяли рынок труда", – говорит основатель "Gettreated" Раффи Елиот.

В Ереване все согласны, что у Никола Пашиняна сейчас есть практически безграничный кредит доверия избирателей. Люди готовы поддержать его реформы и, что важно, понимают, что не стоит рассчитывать на молниеносный результат. Главное, чтобы у команды Пашиняна была воля к переменам. Теоретически с большинством в парламенте он может вносить изменения даже в Конституцию.