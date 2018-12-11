ВМС США спустили на воду третий по счету стелс-эсминец 4 11.12.2018, 13:41

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Ключевое преимущество машин типа «Замволт» — их фактическая невидимость.

ВМС США спустили на воду третий и последний по счету эсминец-невидимку класса "Замволт" (Zumwalt), сообщает Defense News, (перевод - Newsader).

Корабль "Линдон Б. Джонсон" (USS Lyndon B. Johnson, DDG-1002) вышел из судостроительной верфи General Dynamics-Bath Iron Works 9 декабря в американкам штате Мэн. Его главное отличие от двух других своих "собратьев" — это материал, из которого выполнена рубка судна: на этот раз использовалась сталь вместо композита, который применялся на Monsoor (DDG-1001) и Zumwalt (DDG-1000).

DDG-1002 планируется ввести в боевой состав весной 2019 года, говорится на сайте Главного управления вооружения ВМС США (NAVSEA).

Ключевое преимущество машин типа "Замволт" — их фактическая невидимость. Благодаря стел-технологии эффективная отражающая площадь кораблей снижена в 50 раз. В результате военные корабли с водоизмещением 14,5 тысяч тонн отображаются на радарах как небольшие рыболовецкие судна. Их основное вооружение — 20 универсальных пусковых установок Mk-57 суммарной емкостью 80 ракет. На всех "Замволтах" реализован так называемый принцип "полностью электрического корабля": снабжение всех без исключения систем судна происходит за счет современной электрической силовой установки. Будучи оснащены самыми передовыми системами, "Замолты" призваны решать целый спектр задач — сдерживания, наступления, контроля, управления и поддержки флота.

Первоначально военно-морские силы надеялись построить 32 таких эсминца, однако позже это число неоднократно уменьшалось и в итоге было доведено до трех. Причиной такого решения стала высокая стоимость новых экспериментальных технологий, включенных в эсминец.

В ходе реализации программы ВМС решили отказаться от одной из таких технологий — передовой артиллерийской системы (Advanced Gun Systems — AGS). Она предназначена для стрельбы высокоточными управляемыми 155-мм снарядами большой дальности по наземным целям. Из-за слишком высокой стоимости боеприпасов (до 2 миллионов долларов за снаряд) в Пентагоне решили отказаться от AGS и переориентировать корабль на выполнение миссий противовоздушной и противокорабельной обороны.