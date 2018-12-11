Александр Бухвостов: Рабочие «Минскдрева» должны перейти к активной борьбе 1 11.12.2018, 13:54

Александр Бухвостов

Права есть у тех, кто их отстаивает.

Работникам «Минскдрева» сократили рабочий день до двух часов. Если работник отказывается работать на этих условиях, его увольняют с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного заработка.

Ситуацию на предприятии для Charter97.org прокомментировал председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов:

- Это нарушение трудового законодательства, грубое нарушение коллективного договора, если он у них есть.

Есть ли там вообще профсоюзы? Это открытый вопрос. Потому что такое решение вначале должны были согласовать с профсоюзами. Если профсоюзов там нет или есть ячейка официальной федерации профсоюзов – что одно и то же – то руководство предприятия легко могло получить «добро» на свои незаконные действия.

Рабочие «Минскдрева» должны мобилизоваться и активно отстаивать свои права.

Это предполагает несколько уровней. Вначале, если они не хотят сразу переходить к радикальным действиям, нужно написать в инспекцию труда – о грубейшем нарушении Трудового кодекса.

В рамках закона администрация предприятия должна была взять у каждого рабочего персональное согласие на 2-часовой график работы. Но я уверен, что такое согласие никто и не пытался взять.

Второй этап борьбы – переходить к активным действиям. Идти в том числе к нам, независимым профсоюзам и говорить: давайте будем вместе бороться, помогите нам отстоять права.

Рабочие должны проявить инициативу. Берите пример с Франции – за права надо бороться, в том числе и на улицах, на забастовках.

Есть такая основополагающая формула: с тобой будут поступать так, как ты сам позволишь.