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Нам бы свой островок успеть построить

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  • Аркадий Бабченко
  • 11.12.2018, 13:57
  • 1,910
Аркадий Бабченко
Фото: Гордон

Гранитный такой, чтобы точно не смыло.

Я, в принципе, только за. Я то при совке пожил. Отлично помню вкус пломбира и вид пустых полок. А французы не помнят. Не жили. Не знают. Ну, пусть узнают, чо. Желаю им всяческих успехов в построении победившего социализма в отдельно взятом государстве.

Через голову на чужом примере не доходит - ну, пусть дойдет через жопу на собственном. П*здюли вообще самый лучший учитель. Зато пломбир будет вкуууусный... Главное, чтоб они не успели разрушить государство в ближайшие лет пять. Лучше десять. Чтоб нам успеть построить свое.

Миропорядок рушится: нам бы свой островок успеть построить

Как и было сказано - предыдущий миропорядок рушится. Французы, конечно, сейчас, безусловно, лидеры, но, боюсь, что это пойдет по всей Европе. И в этом бушующем океане победивших дураков нам бы свой островок успеть построить. Гранитный такой. Чтобы точно не смыло. Желательно еще и с крепостью на верху. Одна беда - тут любителей газа по две гривни тоже хоть лопатой черпай.

Аркадий Бабченко, Telegram


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