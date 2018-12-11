Доллар подорожал на торгах в Минске 11.12.2018, 14:07

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Российский рубль подешевел.

На валютных торгах 11 декабря в Минске евро и российский рубль подешевели, доллар подорожал.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0041 и составляет Br2,1254 (10 декабря - Br2,1213 за $1).

Евро подешевел на Br0,006 до Br2,4175 (10 декабря - Br2,4235 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0076 до Br3,1964 за 100 российских рублей (10 декабря - Br3,204 за 100 российских рублей).