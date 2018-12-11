Юнкер исключил возможность повторных переговоров по Brexit 1 11.12.2018, 14:17

Жан-Клод Юнкер

Фото: AP

ЕС не будет пересматривать соглашение с Великобританией.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил Великобританию, что пересмотра соглашения о выходе страны из ЕС уже не будет.

Об этом он заявил во время выступления в Европарламенте, сообщает Politico.

Юнкер выразил недовольство тем, что Brexit снова станет предметом разговора на саммите лидеров ЕС в четверг - на этот раз в результате решения Терезы Мэй отложить ратификационное голосование, которое было запланировано на 11 декабря.

"Brexit будет неожиданным гостем на Европейском совете. Я удивлен, потому что 25 ноября мы достигли договоренности вместе с правительством Соединенного Королевства", - сказал Юнкер.

"Соглашение, которого мы достигли, это наилучшая возможность - это единственное возможное соглашение. Таким образом, места для пересмотра нет. Но есть место, чтобы дать дополнительные разъяснения", - добавил он.

I will meet @theresa_may this evening in Brussels. I remain convinced that the #Brexit deal we have is the best - and only - deal possible. There is no room for renegotiation, but further clarifications are possible. — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 11 декабря 2018 г.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится с европейскими лидерами и руководителями ЕС для переговоров, направленных на спасение ее соглашения о Brexit.

Президент Европейского совета Дональд Туск решил созвать внеочередную встречу лидеров ЕС для обсуждения Brexit после того, как правительство Великобритании отложило внесение соглашения для голосования в парламенте.