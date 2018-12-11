Экономист: Лукашенко не контролирует инфляцию 6 11.12.2018, 14:25

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Цены в Беларуси будут расти.

Третий месяц подряд лидером в росте цен в Беларуси остаются огурцы. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета. Так, за сентябрь они подорожали на 56,99%, за октябрь – на 83,02%, а за ноябрь – на 44,26%. Также в Беларуси в топ-5 рейтинга товаров и услуг, цены на которые в ноябре росли наиболее, попали свежая белокочанная капуста (подорожала на 18,63%), виноград (на 14,32%), свежие помидоры (на 12,38% ) и яблоки (на 8,67%), сообщает «Белсат».

Правда, следует учитывать сезонность роста цен. Например, те же огурцы дешевели в этом году в течение шести месяцев из одиннадцати.

А наиболее подешевели цитрусовые (на 9,08%), горох и фасоль (на 2,86%), лососевая икра и соленая и копченая рыба (кроме сельди и деликатесной рыбы) (на 2,33%) и сухофрукты (2 , 32%).

Что касается услуг, то среди них лидерами в росте цен были: плата за автостоянку (на 3,92%), ветеринарные услуги (на 1,82%), пригородный транспорт (на 1,76%), регулярные городские пассажирские экспресс-маршруты (на 1,6%) и телеантенны (на 1,56 %).

Динамика роста цен на жилищно-коммунальные услуги в 2018 году, %

Всего в ноябре потребительские цены выросли в Беларуси на 0,6%, а с начала года – на 4,8%. Правительство впредь надеется, что в этом году цены на продовольствие увеличатся не более чем на 6%. Нацбанк считает, что инфляция по итогам года составит около 5,5 %.

По мнению экономиста Леонида Заико, в следующем году ситуация с инфляцией в Беларуси может развиваться неоднозначно из-за влияния России на белорусскую экономику. «Сегодня, к сожалению, стратегически мы не управляем инфляцией. Цены задаются внешними рынками, прежде всего российским. А в России может и дальше ослабевать курс рубля», – подчеркнул Леонид Заико.