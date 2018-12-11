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В Новополоцке рабочие выкидывали с крыши мусор и убили коллегу

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  • 11.12.2018, 14:23
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54-летний рабочий получил несовместимую с жизнью травму.

Следственно-оперативная группа работает возле университета в Новополоцке, где погиб человек. По предварительным данным, в здании идет ремонт, и с высоты выбрасывали старые конструкции, пишет tut.by.

Как сообщают студенты, днем 11 декабря у здания университета погиб человек. Перед этим рабочие выбрасывали с верхних этажей старые перила.

Информацию о происшествии подтвердили в УВД Витебского облисполкома:

«В Новополоцке во время ремонтных работ корпуса Полоцкого государственного университета по улице Блохина погиб рабочий. По предварительной информации, при осуществлении демонтажа перил лестничных пролетов работники сбрасывали их с четвертого этажа на землю через окно, не убедившись в безопасности».

В результате 54-летний рабочий, находящийся снизу, получил несовместимую с жизнью травму.

Фото: Telegram-канал «Беларусь головного мозга»

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