Один из развернувших флаг «ДНР» в Париже заявил, что является гражданином России 13 11.12.2018, 14:29

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Ксавье Моро имеет двойное гражданство.

Развернувший в Париже флаг террористической группировки "ДНР" во время акции "желтых жилетов" Ксавье Моро сделал это в знак протеста в связи со слухами, что беспорядки во Франции организовал Госдеп США. Об этом Моро рассказал 10 декабря в эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 1", сообщает "Гордон".

"Для меня [якобы участие США] было оскорбительным, потому что эти тысячи храбрых людей находятся на улицах чтобы спасти Францию, чтобы спасти нашу экономику. Им не хватает €50, чтобы платить за бензин и ехать на работу. Движение "желтых жилетов" во Франции, это антимайдан, оно полностью спонтанное, автономное, ни [президент США Дональд] Трамп, ни Госдеп, глава МИД РФ Сергей Лавров не пришел с пирожками... Я был в движении "желтые жилеты" и еще буду, пока Эммануэль Макрон остается президентом", – подчеркнул он.

Моро добавил, что не скрывает наличия у него российского гражданства.

"Я гражданин Франции и гражданин России. Я никогда этого не скрывал. Я даже могу сказать, что я очень горжусь быть гражданином самой великой страны, которая существует на Земле, если хотите это слышать. И моя жена и мои дети, у них тоже двойное гражданство", – заявил он.