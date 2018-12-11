закрыть
11 декабря 2018, вторник, 15:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Александр Глеб: Решение о продолжении карьеры приму в отпуске

2
  • 11.12.2018, 14:35
Александр Глеб

Футболист вначале посоветуется с семьей.

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб сообщил, что окончательное решение о продолжении карьеры примет в отпуске, пишет tribuna.com.

– Следующий год также видится очень насыщенным на события. Сборной предстоит сыграть отборочный турнир чемпионата Европы, где в соперниках такие гранды, как Германия, Голландия... Станет ли это для вас мотивацией к продолжению карьеры?

– Если сегодня у меня спросить, хочу ли я еще поиграть, отвечу: да. Тем более если завершим сезон на мажорной ноте, победив ПАОК. Но окончательное решение все же приму в отпуске. Обдумаю все. Посоветуюсь с семьей. Все-таки стукнет уже 38 лет... – сказал Глеб.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер