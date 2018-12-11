Александр Глеб: Решение о продолжении карьеры приму в отпуске 2 11.12.2018, 14:35

Александр Глеб

Футболист вначале посоветуется с семьей.

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб сообщил, что окончательное решение о продолжении карьеры примет в отпуске, пишет tribuna.com.

– Следующий год также видится очень насыщенным на события. Сборной предстоит сыграть отборочный турнир чемпионата Европы, где в соперниках такие гранды, как Германия, Голландия... Станет ли это для вас мотивацией к продолжению карьеры?

– Если сегодня у меня спросить, хочу ли я еще поиграть, отвечу: да. Тем более если завершим сезон на мажорной ноте, победив ПАОК. Но окончательное решение все же приму в отпуске. Обдумаю все. Посоветуюсь с семьей. Все-таки стукнет уже 38 лет... – сказал Глеб.