Cемь фактов о главном патологоанатоме Минздрава, который признался во взятках 10 11.12.2018, 16:05

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Аркадий Пучков хранил деньги в морозильнике холодильника.

Близится суд над экс-руководителем минского «Городского клинического патологоанатомического бюро». Следственный комитет опубликовал информацию, что обвиняемый признал, что брал откаты: 10% от сделок по поставкам в магазин учреждения гробов и крестов. Сумма незаконного заработка за многие годы составила около 390 тысяч рублей – эти деньги экс-руководитель уже уплатил в бюджет.

Что еще известно об Аркадии Пучкове, который также являлся главным внештатным патологоанатомом Минздрава - в материале udf.by.

Более 20 лет руководил крупнейшим в Беларуси патологоанатомическим бюро

Аркадий Пучков в 1996 году возглавил крупнейшее в стране городское клиническое патологоанатомическое бюро, где уроженец Витебска начинал карьеру врачом. Руководитель был награжден почетными грамотами Министерства здравоохранения, комитета по здравоохранению Мингорисполкома, почетным знаком «Отличник здравоохранения».

Под его руководством работало более 100 человек. В последнее время в бюро были построены два новых корпуса для диагностических служб (вскрытия занимают в работе патологоанатомов сегодня не больше 5%.).

Два года назад «Советская Белоруссия» намекала на нарушения со стороны Пучкова

В газету обратился минчанин, шокированный тем, что сразу же после известия о смерти в больнице жены ему стали названивать ритуальщики и предлагать свои услуги: как они могли узнать об этом?

«Советская Белоруссия» писала об учреждении под руководством Пучкова:

«Возле минского клинического патологоанатомического бюро (морга) топчутся четверо. Одеты тепло, видно, здесь давно и надолго. Это ритуальные агенты. За тем, как они охотятся за родственниками умерших, предлагая свои услуги, мы наблюдаем из машины, не привлекая внимания. Здесь же, под табличкой о запрете стоянки транспорта, — микроавтобусы агентуры. Крутятся они и у других моргов, но этот, на ул. Семашко, пользуется особой популярностью — ежегодно сюда поступает около 3 тысяч тел скончавшихся людей».

Пучков сказал журналистам, что его сотрудники информацию о покойниках не продают.

Любил «живые деньги»

Более пяти лет назад Пучков рассказал журналистам:

«Сейчас почти все пользуются безналом, а я больше люблю наличные. И мне не очень нравится, когда в кассе передо мной рассчитываются карточками — это долго: пока проведут по устройству, пока введут пин-код. Живые деньги — другое дело».

Взятку спрятал в морозильнике холодильника

Аркадия Пучкова задержали в июне уходящего года. Руководителя взяли с поличным: взятку он прятал в рабочем кабинете в холодильнике.

В конверте находилось более 5 тысяч рублей и 300 долларов. Пучков заявил на камеру, что не знает происхождение этих денег и свою вину отрицал. Как видим, позже он изменил свою позицию.

Его родственники тоже работают в медицине

Старший брат Пучкова – профессор, связан с судебной медициной. Супруга – акушер-гинеколог. Старшая дочь — стоматолог, младшая — врач общей практики.

Рассказывал, как оседлал бычка по дороге на скотобойню

Аркадий Пучков так описывал один из самых запомнившихся моментов молодости:

«Помню, как-то в студенчестве приехали мы на практику в колхоз, и нас попросили сделать в коровнике цементный пол. А рядом были бычки, которых возили на скотобойню. Они все время стояли в цепях, а нам нужно было загрузить их на машину. Ну, а мы, молодежь, кино насмотрелись, кровь играет, давай устраивать родео. Сначала они нас подбрасывали только так, а потом поняли, что в нас есть сила и что мы к ним приспособились, и смиренно шли на машину. Я тогда верхом держался 3-4 секунды. Интересно, когда адреналин играет».

Любит охоту и путешествия

Что касается путешествий, Аркадий Пучков любил передвигаться на автомобиле по Европе. Ночлеги в кемпинге позволяли делать отдых недорогим.