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Агент Артема Милевского: Кабан «творит вещи» в Венгрии!

  • 11.12.2018, 15:17

Милевского третий раз подряд признали лучшим игроком матча в составе «Кишварда».

Александр Панков, агент бывшего нападающего киевского и брестского "Динамо" Артема Милевского, выступающего сейчас за венгерский клуб "Кишварда", сверхэмоционально отреагировал на голевую передачу своего подопечного в матче последнего тура чемпионата Венгрии, пишет "Прессбол".

Кабан "творит вещи" в Венгрии! Тянет за уши свою "Кишварду" из зоны вылета. Отдал ассист, потом "выкинул из поезда" защитника, и выдал на блюдечке феноменальный пас. Владимирович третью игру подряд признается лучшим игроком матча, — написал Панков на своей странице в Instagram.

После 17 туров чемпионата Венгрии "Кишварда" с 13 очками находится на предпоследнем, 11-м, месте в турнирной таблице.


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